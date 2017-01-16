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Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко

16.01.2017 07:15
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Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко

Политический обозреватель Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке пишет о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко после сегодняшних заявлений о том, что объединяет украинцев, а также роли Виктора Медведчука в украинской политике, - передает replyua.net.

Нусс пишет: «Это должно было произойти: Савченко признала Медведчука «патриотом и защитником национальных интересов Украины». Удивило? Меня нет! Ведь, иначе не могло и быть! И мы предупреждали об этом широкую общественность». Как сообщалось ранее, сегодня Савченко заявила, что «уровень духовности украинского народа сошел на нет, и что его объединяют лишь холодильник и кошелек». Однако, по ее мнению, украинцы в этом не виноваты – их до этого довела тотальная бедность.

По мнению политолога, следующим шагом Савченко должно быть - признание Путина «миротворцем, участником переговоров по урегулированию гражданского конфликта на Украине ради мира и безопасности русского народа проживающего на территории юго-востока Украины». 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: политика, Украина, Донбасс, народный депутат
 
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