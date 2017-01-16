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О чем говорили Порошенко, Олланд и Меркель
Сегодня, 16 января, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланд провели телефонный разговор.
О чем говорили главы стран, сообщает пресс-службы президента, передает Politeka.
В частности, сообщается, что собеседники договорились о необходимости продолжения работы по подготовке «дорожной карты» имплементации «минских договоренностей.
Также главы государств обсудили состояние выполнения «минских договоренностей» по урегулированию ситуации в Донбассе.
В ходе телефонного разговора затронули вопрос о ситуации с заложниками. «Были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности относительно освобождения в одностороннем порядке 15 человек и обеспечения подачи воды в отдельных районах в Луганской области», — говорится в сообщении.
Как сообщала Politeka, первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко рассказала о тяжелых переговорах в Минске.
Боевики пытаются исключить из минского процесса Ирину Геращенко.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, переговоры, Порошенко, Меркель, Олланд
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