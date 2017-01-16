О чем говорили Порошенко, Олланд и Меркель

16.01.2017 22:20

Сегодня, 16 января, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланд провели телефонный разговор.

О чем говорили главы стран, сообщает пресс-службы президента, передает Politeka.

В частности, сообщается, что собеседники договорились о необходимости продолжения работы по подготовке «дорожной карты» имплементации «минских договоренностей.

Также главы государств обсудили состояние выполнения «минских договоренностей» по урегулированию ситуации в Донбассе.

В ходе телефонного разговора затронули вопрос о ситуации с заложниками. «Были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности относительно освобождения в одностороннем порядке 15 человек и обеспечения подачи воды в отдельных районах в Луганской области», — говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко рассказала о тяжелых переговорах в Минске.

Боевики пытаются исключить из минского процесса Ирину Геращенко.

Источник: politeka.net.