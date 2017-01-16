Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины

16.01.2017 09:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины

Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и народных депутатов Украины.

Рейтинг базируется на информации которую политики обнародовали в своих е-декларациях.

При анализе чиновников издание учитывало суммы наличных средств, средства на банковских счетах, а и оценочную стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1 место возглавил Петр Порошенко (состояние президента в 2015 году превысило 940 млн долларов), на втором месте Константин Жеваго (427,36 млн долларов), третью позицию рейтинга занял Вадим Новинский (368,29 млн долларов), на четвертом расположился Александр Герега (191,44 млн долларов), пяту строчку самых богатых людей Украины возглавил Александр Фельдман (156,91 млн долларов).

 

Источник: comments.ua.



Теги: Донбасс, рейтинг, богатство, чиновники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх