Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины

Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и народных депутатов Украины.

Рейтинг базируется на информации которую политики обнародовали в своих е-декларациях.

При анализе чиновников издание учитывало суммы наличных средств, средства на банковских счетах, а и оценочную стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1 место возглавил Петр Порошенко (состояние президента в 2015 году превысило 940 млн долларов), на втором месте Константин Жеваго (427,36 млн долларов), третью позицию рейтинга занял Вадим Новинский (368,29 млн долларов), на четвертом расположился Александр Герега (191,44 млн долларов), пяту строчку самых богатых людей Украины возглавил Александр Фельдман (156,91 млн долларов).