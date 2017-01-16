- Киевляне получили платежки за тепло с очередным сюрпризом 09:48
- Стрельба под Житомиром: появилась жертва09:35
- Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины09:29
- Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек09:15
- В Украине подорожают рыба и морепродукты08:35
- Удвоенная минималка уничтожит экономику Украины07:37
- В Ровенской области произошла перестрелка между копателями янтаря и "крышей"07:30
- Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко07:15
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины
Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и народных депутатов Украины.
Рейтинг базируется на информации которую политики обнародовали в своих е-декларациях.
При анализе чиновников издание учитывало суммы наличных средств, средства на банковских счетах, а и оценочную стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1 место возглавил Петр Порошенко (состояние президента в 2015 году превысило 940 млн долларов), на втором месте Константин Жеваго (427,36 млн долларов), третью позицию рейтинга занял Вадим Новинский (368,29 млн долларов), на четвертом расположился Александр Герега (191,44 млн долларов), пяту строчку самых богатых людей Украины возглавил Александр Фельдман (156,91 млн долларов).
Источник: comments.ua.
Теги: Донбасс, рейтинг, богатство, чиновники
- Forbes склав рейтинг найбагатших чиновників і нардепів України (ІНФОГРАФІКА)
- Мультимиллионеры из Донецка помогают городу деньгами
- Ахметов потерял половину состояния и все равно остался самым богатым в стране
- Рейтинг самых богатых людей мира: знакомые все лица
- Донецк признали самым богатым городом Украины
- Рейтинг лучший клубов мира: "Челси" поднимается на первое место, "Шахтер" - 52
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»13:30
- В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе12:30
- Киевляне получили платежки за тепло с очередным сюрпризом 09:48
- Стрельба под Житомиром: появилась жертва09:35
- Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины09:29
- Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек09:15
- В Италии задержан мафиози из числа наиболее опасных беглецов09:01
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- В Украине подорожают рыба и морепродукты08:35
- Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина08:25
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Украинцев заставят составлять декларации
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками