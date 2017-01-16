- Гривна изрядно просела после выходных: шокирующий курс НБУ11:10
- Украинские оружейники передают Таиланду очередную партию танков "Оплот", - "Укрспецэкспорт"10:42
- На канале СТБ озвучили о кардинальном решении в связи со скандалом с российскими военными в эфире10:32
- Погода в Украине на неделю: без осадков, но с резким похолоданием10:20
- Киевляне получили платежки за тепло с очередным сюрпризом 09:48
- Стрельба под Житомиром: появилась жертва09:35
- Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины09:29
- Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек09:15
- В Украине подорожают рыба и морепродукты08:35
- Удвоенная минималка уничтожит экономику Украины07:37
Погода в Украине на неделю: без осадков, но с резким похолоданием
Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что на протяжение ближайших семи дней украинцам во всех регионах страны стоит готовиться к очередному периоду похолодания, хотя существенные осадки не предвидятся, передает replyua.net. В частности, в центральных областях Украины новая рабочая неделя начнется с температуры днем минус два градуса, а ночью – минус пять градусов. Однако, с приближением выходных в Гидрометцентре ожидают снижение температуры в дневное время до минус 9 градусов по Цельсию, а в ночное – до минус 16 градусов.
В северных областях Украины ожидается похожая ситуация – ближе к выходным столбики термометра будут снижаться днем до минус 10, а ночью – до 20 градусов с отметкой «минус». По информации синоптиков, самая холодная погода ожидается в восточных областях страны. Так, если начало недели здесь ознаменуется плюсовыми показателями температуры и осадками в виде мокрого снега, то уже с приходом уикэнда днем похолодает до минус 12 градусов, а ночью до 21 градусов мороза.
Стабильно низкой ожидается температура на Западе Украины. В частности, в дневное время суток термометр будет показывать в пределах 5 – 9 градусов с отметкой «минус», а ночью – от 12 до 16 градусов мороза. Самой теплой будет погода в южных регионах страны, но и там на выходные тоже станет холодно.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, погода, похолодание
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Украина катится в экономическую пропасть
- Погода в Украине 1 апреля: ожидается небольшой дождь, тепло
- Синоптики прогнозируют на территории Украины туман и гололед
- Что будет с долларом до конца года? Прогноз экспертов
- Кабмин готовится распродать госимущество
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов11:15
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- На Луганщине один город и три поселка попали под огонь 120-мм минометов11:15
- Гривна изрядно просела после выходных: шокирующий курс НБУ11:10
- В Китае создали самый мощный в мире ультрафиолетовый лазер11:00
- Трамп считает, что НАТО очень важно, но устарело10:50
- Украинские оружейники передают Таиланду очередную партию танков "Оплот", - "Укрспецэкспорт"10:42
- На канале СТБ озвучили о кардинальном решении в связи со скандалом с российскими военными в эфире10:32
- Погода в Украине на неделю: без осадков, но с резким похолоданием10:20
- На киргизский поселок упал Boeing 747: число жертв растет10:10
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Украинцев заставят составлять декларации
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками