Погода в Украине на неделю: без осадков, но с резким похолоданием

16.01.2017 10:20

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что на протяжение ближайших семи дней украинцам во всех регионах страны стоит готовиться к очередному периоду похолодания, хотя существенные осадки не предвидятся, передает replyua.net. В частности, в центральных областях Украины новая рабочая неделя начнется с температуры днем минус два градуса, а ночью – минус пять градусов. Однако, с приближением выходных в Гидрометцентре ожидают снижение температуры в дневное время до минус 9 градусов по Цельсию, а в ночное – до минус 16 градусов.



В северных областях Украины ожидается похожая ситуация – ближе к выходным столбики термометра будут снижаться днем до минус 10, а ночью – до 20 градусов с отметкой «минус». По информации синоптиков, самая холодная погода ожидается в восточных областях страны. Так, если начало недели здесь ознаменуется плюсовыми показателями температуры и осадками в виде мокрого снега, то уже с приходом уикэнда днем похолодает до минус 12 градусов, а ночью до 21 градусов мороза.



Стабильно низкой ожидается температура на Западе Украины. В частности, в дневное время суток термометр будет показывать в пределах 5 – 9 градусов с отметкой «минус», а ночью – от 12 до 16 градусов мороза. Самой теплой будет погода в южных регионах страны, но и там на выходные тоже станет холодно.

Источник: replyua.net.