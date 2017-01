Порошенко не будет на завтраке, организованном Пинчуком в Давосе

16.01.2017 15:35

Президент Украины Петр Порошенко не планирует принимать участие в украинском завтрака в Давосе, который проводится в рамках Всемирного экономического форума. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информированный источник.

"Президент не будет участвовать в украинском завтрака в Давосе", - сказал собеседник агентства.

При этом источник проинформировал, что ни один представитель Адиминистрации Президента Украины, а также вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе тоже не посетят Украинский завтрак.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко сегодня планирует вылететь в Давос на Всемирный экономический форум, который начнется завтра и продлится до 20 января.

Ежегодно, во время Всемирного экономического форума в Давосе, Фонд В.Пинчука организовывает и проводит Украинскую ланч-конференцию, во время которой обсуждаются тенденции развития Украины. Напомним, статья, подписанная именем Виктора Пинчука, "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), вышедшая 29 декабря 2016 года в американском издании The Wall Street Journal, вызвала волну критики .

Заместитель главы АП Константин Елисеев в своей статье в ответ в The Wall Street Journal, "Уважение к Украине крайне важно для достижения прочного мира" (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), которая была обнародована 4 января, в частности, заявил: "Компромиссы на условиях России - это неверная политика ".

Источник: from-ua.com.

Теги: Донбасс