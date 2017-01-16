Стрельба под Житомиром: появилась жертва

16.01.2017 09:35

Один из участников разборок в городе Олевск Житомирской области скончался от полученных ранений

Об этом Politeka стало известно из сообщения на странице Facebook депутата облсовета Александра Николайчука.

«На часах почти 5 утра, в Олевск взимают дополнительные силы. Место расстрела ограждено, там работают следователи ГУ Нацполиции Житомирской области. Только что с Олевского ЦРБ получили информации о смерти одного из участников разборок. Продолжение следует», — сообщил Николайчук.

Напомним, как ранее сообщала Politeka, в городе Олевск Житомирской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили несколько человек.

Группа неизвестных, которая приехала на место происшествия на трех автомобилях, открыла огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся возле кофейни и парковки.

Источник: politeka.net.