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Стрельба под Житомиром: появилась жертва

16.01.2017 09:35
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Стрельба под Житомиром: появилась жертва

Один из участников разборок в городе Олевск Житомирской области скончался от полученных ранений

Об этом Politeka стало известно из сообщения на странице Facebook депутата облсовета Александра Николайчука.

«На часах почти 5 утра, в Олевск взимают дополнительные силы. Место расстрела ограждено, там работают следователи ГУ Нацполиции Житомирской области. Только  что с Олевского ЦРБ получили информации о смерти одного из участников разборок. Продолжение следует», — сообщил Николайчук.

Напомним, как ранее сообщала Politeka, в городе Олевск Житомирской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили несколько человек.

Группа неизвестных, которая приехала на место происшествия на трех автомобилях, открыла огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся возле кофейни и парковки.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, Житомир, стрельба, жертва
 
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