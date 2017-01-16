- Киевляне получили платежки за тепло с очередным сюрпризом 09:48
- Стрельба под Житомиром: появилась жертва09:35
- Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины09:29
- Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек09:15
- В Украине подорожают рыба и морепродукты08:35
- Удвоенная минималка уничтожит экономику Украины07:37
- В Ровенской области произошла перестрелка между копателями янтаря и "крышей"07:30
- Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко07:15
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
Стрельба под Житомиром: появилась жертва
Один из участников разборок в городе Олевск Житомирской области скончался от полученных ранений
Об этом Politeka стало известно из сообщения на странице Facebook депутата облсовета Александра Николайчука.
«На часах почти 5 утра, в Олевск взимают дополнительные силы. Место расстрела ограждено, там работают следователи ГУ Нацполиции Житомирской области. Только что с Олевского ЦРБ получили информации о смерти одного из участников разборок. Продолжение следует», — сообщил Николайчук.
Напомним, как ранее сообщала Politeka, в городе Олевск Житомирской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили несколько человек.
Группа неизвестных, которая приехала на место происшествия на трех автомобилях, открыла огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся возле кофейни и парковки.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Житомир, стрельба, жертва
- Красноармейские правоохранители открыли сегодня нешуточную стрельбу (ФОТО)
- В центре Луганска расстреляли дом азербайджанцев. Те отстреливались из автомата
- Пьяных скандалистов пришлось усмирять с помощью оружия
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- В Мариуполе - стреляли
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»13:30
- В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе12:30
- Киевляне получили платежки за тепло с очередным сюрпризом 09:48
- Стрельба под Житомиром: появилась жертва09:35
- Обнародован рейтинг богатейших чиновников Украины09:29
- Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек09:15
- В Италии задержан мафиози из числа наиболее опасных беглецов09:01
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- В Украине подорожают рыба и морепродукты08:35
- Депп остался ни с чем после развода: у Ванессы Паради появился мужчина08:25
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Украинцев заставят составлять декларации
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками