Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривен стала настоящим холодным душем для страны. Вместо ожидаемого роста благосостояния граждан это нововведение принесло массу проблем для малого и среднего бизнеса.

А в недалекой перспективе грозит массовыми увольнениями, оттоком работоспособного населения за границу, уничтожением среднего класса и небывалым спадом экономики, пишет facenews.

Под Новый год украинцам сделали очень "щедрый" подарок, увеличив уровень минимальной заработной платы с 1 января 2017 года в два раза – до 3200 гривен. Согласно логике все правильно – минимальный доход наконец-то сравнялся с прожиточным минимумом. Но в отношении и без того хромающей экономики страны – это "русская рулетка", которая в итоге может добить Украину.

Без конвертов?

Внедряя это нововведение, его авторы преследовали две цели: повысить благосостояние граждан и вывести бизнес из тени. Обе цели крайне важны, но есть обоснованные сомнения, что они так и не будут достигнуты. А результат будет совершенно противоположным.

На сегодняшний день малый и средний бизнес зачастую используют стандартную схему оплаты труда: сотрудникам выплачивают минимальную зарплату, а остаток суммы выдают в конвертах. Хорошо это или плохо – вопрос спорный. С одной стороны, государство недополучает значительную часть налогов, а сотрудники таких предприятий не могут оформить кредит в банке и рассчитывать на достойную пенсию. С другой – при нынешних процентных ставках желающих кредитоваться крайне мало, а постоянно растущий пенсионный возраст ставит эту проблему на второй план. Зато люди здесь и сейчас получают более достойную зарплату.

"Каким образом повышение минимальной зарплаты должно заставить предпринимателей выйти из "тени", ответить крайне сложно. По новым нормам работодатель должен платить минимум 3200 гривен и отчислять 22% от этой суммы в виде единого социального взноса. Это еще 704 гривны. В итоге на одного сотрудника нужно заложить минимум 3904 гривны. К сожалению, большинство малого и среднего бизнеса не сможет себе такого позволить. В результате выход один – сокращение штата или перевод сотрудников на гражданско-правовые сделки, не требующие отчислений. В лучшем случае для работников ситуация закончится фиктивным увольнением и выплатой всей зарплаты в конверте. Что еще сильнее ударит по налоговым отчислениям", – пояснил Павел Погиба, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, глава Киевского отделения Ассоциации.

Нет понимания

По словам эксперта, проблема в том, что в условиях полной или частичной "тени" отечественный бизнес работает уже минимум лет десять. И корень зла здесь не в том, что предприниматели не хотят платить налоги, они просто не доверяют государству, которое слишком часто и не всегда удачно меняет правила игры.

Повышение "минималки" – один из примеров. Ведь еще в августе власть обсуждала с работодателями и профсоюзами рост зарплаты не более чем на 10%. А к такому скачку никто не был готов. Результат более чем плачевный: перед новогодними праздниками и сейчас наблюдался огромный всплеск желающих закрыть ФЛП. Только за три недели в Украине стало меньше на 128 тысяч предпринимателей, которых, напомним, обязали платить ежемесячно единый социальный взнос 700 гривен, независимо от наличия прибыли.

"Количество закрытых ФЛП значит, что бюджет за будущий год не получит от них более 1 миллиарда гривен ЕСВ. А еще минимум 128 тысяч человек уже лишились работы. Я много общаюсь с предпринимателями и вынужден констатировать, что они в шоке от нововведения. Многие попросту закрывают свой бизнес. Рост "минималки", кроме всего прочего, приведет к росту цен на товары и услуги. По самым скромным подсчетам, цены возрастут минимум в два раза. Это приведет к снижению спроса, прибыли и в итоге – к новой волне закрытия ФЛП. Что получим в результате? Средний класс будет уничтожен. Малый и средний бизнес, который во всех развитых странах является основой экономики, у нас окажется на грани вымирания. К слову, сегодня его доля в Украине составляет 25% против 97% в Польше", – констатировал эксперт.

Страна безработных и "заробитчан"

Многие аналитики прогнозируют, что уже после окончания рождественских каникул Украину ждет рост безработицы. Многие работодатели будут вынуждены сокращать штат сотрудников минимум на 30%.

Проблемы с оплатой труда появятся не только у компаний из негосударственного сектора. Рост "минималки" отразится и на бюджетной сфере. Ведь на оплату труда нужно предусмотреть сумму в два раза больше обычной. А резервов у государства нет. Поэтому уже сегодня многим работникам предлагают вариант трудоустройства на полставки.

В школах, больницах, других госучреждениях сокращают количество обслуживающего персонала. Некоторых сотрудников уже принудительно отправили в неоплачиваемые отпуска. Кому-то урезают часы работы. И все ради того, чтобы сократить налоговые отчисления. Но бюджетники вынуждены терпеть, понимая, что любые акции протеста для них закончатся банальным увольнением.

"Отсутствие нормальной работы в Украине приведет к тому, что армия "заробитчан", которые трудятся в России и Европе, пополнится еще несколькими миллионами украинцев. Уже сейчас за границей официально трудятся 5 миллионов наших сограждан, а если верить неофициальной статистике, то эта цифра перевалила за 8 миллионов человек. Это ужасно, ведь страну покидают работоспособные, талантливые и перспективные люди. В Украине остаются пенсионеры, дети, инвалиды. А также сотни тысяч чиновников, которых скоро будет некому кормить. На заработки люди едут не по собственному желанию, они вынуждены искать доход для своих семей", – отметил Павел Погиба.

Отток "мозгов"

По словам вице-президента Ассоциации налогоплательщиков Украины, самое плохое в этой ситуации – отток мозгов из страны. Мы теряем лучшие кадры, которые должны работать на развитие экономики государства, а вместо этого наши земляки трудятся в Польше, Италии, Финляндии: собирают ягоды, работают на фермах и стройках.

"За последние годы Украину покинули более 20 тысяч практикующих ученых, которые выехали в другие страны, получив там возможность заниматься наукой и зарабатывать адекватные деньги. Сейчас мы наблюдаем отток ІТ-специалистов, врачей, инженеров. Огромное количество молодежи уже выехало за границу получать образование, и большая часть из них не хотят возвращаться в Украину. Согласно недавним исследованиям, 30% украинцев хотели бы эмигрировать за границу, а 40% хотят там работать", – рассказал Павел Погиба.

На грани коллапса

Принимая во внимание все риски и опасные перспективы, повышение минимальной заработной платы в два раза выглядит не очень обдуманным. Складывается впечатление, что это больше пиар-ход, а не взвешенное и обоснованное решение.

"Его внедрению должны были предшествовать объяснения о наличии у государства оснований и ресурсов, которые подкрепили бы экономически такой шаг. Но этого не было. Потому сегодня мы и столкнулись с огромными проблемами", – пояснил Павел Погиба.

Пытаясь увеличить налоговые поступления в бюджет, власть повысила минимальную зарплату. Вся эта нагрузка ложится в основном на бизнес, который сейчас на грани. В итоге многие предприятия не выдержат и закроются. Есть опасность, что налоги некому будет платить. Или того хуже – бизнес еще больше уйдет в тень. Ситуация тупиковая.

Эксперт отметил, что в настоящий момент экономика страны на грани коллапса. По сравнению с 2013 годом ВВП Украины снизился с 183 млрд долл. до 38 млрд. Инфляция за три года составила катастрофические 97%. Национальная валюта обесценилась более чем в три раза и продолжает падать.

"Ситуация крайне сложная, экономика практически не работает. Ее необходимо реанимировать. Один из выходов – перезагрузка власти. Все четче становится ясно, что стране нужны перевыборы, формирование команды управленцев, которые готовы слышать бизнес и развивать экономику государства. Без этого мы и дальше будем скатываться в кризис", – пояснил Павел Погиба.