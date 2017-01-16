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Украина подает в Гаагу иск против России
Иск касается обстрелов Мариуполя и Краматорска, обстрела автобуса в Волновахе, а также сбитого самолета рейса МН17.
Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины передать иск против России в Международный суд ООН в Гааге, касающийся нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом глава государства заявмл на встрече с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.
"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму...", - цитирует Порошенко его пресс-служба.
В частности, иск касается обстрела Мариуполя в январе 2015 года, обстрела автобуса на блокпосту возле Волновахи в январе 2015 года, обстрела Краматорска в феврале 2015 года, сбитого самолета рейса МН17.
Источник: korrespondent.net.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, иск, Гаага
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