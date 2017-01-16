Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания

16.01.2017 20:15

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашений с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере телевидения, радиовещания и информации.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1053, опубликованном на правительственном портале, пишет УНИАН.

"Дальнейшее действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений и не согласуются с мерами, которые предпринимает Украина для обеспечения защиты информационного поля страны от негативных информационно-психологических воздействий", – сказано в пояснительной записке к документу.

Источник: from-ua.com.