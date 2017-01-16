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Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания

16.01.2017 20:15
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Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашений с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере телевидения, радиовещания и информации.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1053, опубликованном на правительственном портале, пишет УНИАН.

"Дальнейшее действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений и не согласуются с мерами, которые предпринимает Украина для обеспечения защиты информационного поля страны от негативных информационно-психологических воздействий", – сказано в пояснительной записке к документу.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, телевидение, радио, соглашение
 
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