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Украинская сторона настаивает на возвращении Дебальцево под контроль Киева
Завершилось первое заседание Трехсторонней контактной группы в 2017 году.
Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Об этом написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
"Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной", – сообщила она.
По ее словам, украинская сторона настаивает на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе и на выходе на линию разграничения от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево.
Как написала Олифер, решение блока вопросов по безопасности – ключевая составляющая всего Минского процесса.
"Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, – в ОРДЛО выборов быть не может", – говорится в ее сообщении.
Стороны также договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Дебальцево, Минские договоренности
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