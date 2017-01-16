Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинские оружейники передают Таиланду очередную партию танков "Оплот", - "Укрспецэкспорт"

16.01.2017 10:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские оружейники передают Таиланду очередную партию танков "Оплот", - "Укрспецэкспорт"

Сегодня, 16  января на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с Королевством Таиланд.

Об этом сообщает пресс-служба  ГК «Укрспецэкпорт».

«Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности», - отметили в ГК «Укрспецэкпорт».

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». По согласию сторон, сроки поставки были перенесены на осень 2017 года. Такое консенсусное решение было принято из-за военных действий на Востоке Украины.

Боевая машина «Оплот», производимая ГП «Завод им. В.А. Малышева», - инновационная конкурентоспособная техника, которой уже заинтересовались потенциальные покупатели из разных уголков мира. Поэтому недобросовестные конкуренты препятствуют выходу техники на международный рынок, отмечают в ГК "Укрспецэкспорт".

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Украина, Донбасс, Таиланд, танки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх