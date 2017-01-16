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Украинские оружейники передают Таиланду очередную партию танков "Оплот", - "Укрспецэкспорт"
Сегодня, 16 января на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков «Оплот» в рамках контракта с Королевством Таиланд.
Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укрспецэкпорт».
«Работа тайской делегации по приему новой партии БМ «Оплот» начнется с понедельника. Также заказчики осмотрят остальные танки, производство которых находится на разных стадиях готовности», - отметили в ГК «Укрспецэкпорт».
По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков «Оплот». По согласию сторон, сроки поставки были перенесены на осень 2017 года. Такое консенсусное решение было принято из-за военных действий на Востоке Украины.
Боевая машина «Оплот», производимая ГП «Завод им. В.А. Малышева», - инновационная конкурентоспособная техника, которой уже заинтересовались потенциальные покупатели из разных уголков мира. Поэтому недобросовестные конкуренты препятствуют выходу техники на международный рынок, отмечают в ГК "Укрспецэкспорт".
Источник: sprotyv.info
Теги: Украина, Донбасс, Таиланд, танки
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