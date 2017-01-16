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В Минске собралась на встрече контактная группа по Донбассу

16.01.2017 16:18
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В Минске собралась на встрече контактная группа по Донбассу

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня встречи в Минске провели три рабочие подгруппы по Донбассу.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Украина, Донбасс, встреча, Минские договоренности
 
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