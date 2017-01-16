Вернувшись из Киева, Байден сделает роскошную покупку

16.01.2017 14:08

Вице-президент США Джо Байден намерен купить себе роскошный спортивный автомобиль, который за 2,95 секунд разгоняет скорость с 0 до 96 км в час – Chevrolet Corvette Z06.

Об этом как сообщает Politeka, заявил изданию The Washingtom Times Тажд Ютчер – главный инженер марки Chevrolet Corvette. Ютчер сопровождал Байдена во время выставки автомобилей в Детройте на прошлой неделе, когда вице-президент заинтересовался моделью автомобиля седьмого поколения.

«Он пытался выяснить как приобрести автомобиль, после того как покинет свой офис в Белом Доме. Он интересовался и моделью Chevrolet Grand Sport, однако все же предпочел Corvette «Stingray» (приставка к названию модели- прим.авт)», – сказал Ютчер.

Американский вице-президент, по словам Ютчера, немного смущается, но однозначно заинтересован в спортивной машине.

Издание отмечает, что базовая стартовая цена автомобиля, который задуман как «суперкар мирового класса», составляет $80 тыс. Мощность двигателя спортивной машины составляет 650 лошадиных сил. В машине две коробки передач на выбор: 8-ступенчатый автомат и 7-ступенчатая «механика».

Chevrolet Corvette Z06 развивает скорость более чем на 330 км в час и со старта за менее чем три секунды разгоняется до 96 км в час.

Издание отмечает, что Байден любитель марки Chevrolet. Он владеет машиной этой марки с 1967 года. Однако за все время на посту вице-президента он лишь три раза катался на собственном автомобиле.

Напомним, сегодня, 16 декабря, вице-президент США находится с визитом в Киеве.

Источник: politeka.net.