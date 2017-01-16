Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины

16.01.2017 18:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины

Услугой экспресс-брака в Украине воспользовались 3574 пары.

Решение принято, согласно распоряжению Кабинета министров Украины

Вступить в брак в течение суток теперь можно еще в шести городах Украины – в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе и Чернигове. Такое решение принято сегодня, согласно распоряжению Кабмина.

Ранее выйти замуж или жениться в течение 24 часов можно было  в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире и Харькове.

Сообщается, что  упрощенной регистрацией  брака уже воспользовались 3 тысячи  574 пары,  а это свидетельствует о  ее популярности.

 

Источник:  comments.ua.



Теги: Украина, Донбасс, свадьба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх