Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины

16.01.2017 18:55

Услугой экспресс-брака в Украине воспользовались 3574 пары.

Решение принято, согласно распоряжению Кабинета министров Украины

Вступить в брак в течение суток теперь можно еще в шести городах Украины – в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе и Чернигове. Такое решение принято сегодня, согласно распоряжению Кабмина.

Ранее выйти замуж или жениться в течение 24 часов можно было в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире и Харькове.

Сообщается, что упрощенной регистрацией брака уже воспользовались 3 тысячи 574 пары, а это свидетельствует о ее популярности.

Источник: comments.ua.