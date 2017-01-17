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Дональда Трампа может постичь судьба Януковича
Дональда Трампа может постичь судьба Януковича, особенно если он начнет откровенно подыгрывать Кремлю.
Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания «Информат» рассказал директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.
«Вспомните, когда в 2013 году Янукович планировал подписать Ассоциацию с ЕС, единицы экспертов и политиков говорили, что он просто «играет» с вами и готовит сдачу Украины под контроль России. Летом и в сентябре 2013 года никто не верил, что Янукович бросит нашу страну к ногам Путина и в стране вспыхнет новый Майдан» — считает эксперт.
В любом случае, по его словам, будущее Трампа будет зависеть от ситуации в России и от политики Кремля. Если Путин усилит войну в Украине и Сирии, начнет прессинговать Молдову и Грузию, актуальным станет вопрос предоставления этим странам летального оружия.
И если Трамп откажется давать летальное оружие, его могут отправить в отставку. То есть, ситуация в России будет в перспективе влиять и на ситуацию в Америке – реакция Вашингтона на события в России и ее политику, автоматически определит будущее президента США.
«К слову, в последнее время Трамп не блещет смелостью и занимает не очень антироссийскую позицию. Скорее наоборот – судя по его риторике, он может поддерживать агентов своего российского друга и американскую власть это очень беспокоит» — заметил Сергей Пархоменко.
Напомним, российский президент очень хочет поговорить со своим коллегой из Вашингтона. По крайней мере, уже сейчас он пытается договориться про телефонный разговор, после инаугурации Трампа.
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Америка, Янукович
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