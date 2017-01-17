Дональда Трампа может постичь судьба Януковича

17.01.2017 07:30

Дональда Трампа может постичь судьба Януковича, особенно если он начнет откровенно подыгрывать Кремлю.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания «Информат» рассказал директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

«Вспомните, когда в 2013 году Янукович планировал подписать Ассоциацию с ЕС, единицы экспертов и политиков говорили, что он просто «играет» с вами и готовит сдачу Украины под контроль России. Летом и в сентябре 2013 года никто не верил, что Янукович бросит нашу страну к ногам Путина и в стране вспыхнет новый Майдан» — считает эксперт.

В любом случае, по его словам, будущее Трампа будет зависеть от ситуации в России и от политики Кремля. Если Путин усилит войну в Украине и Сирии, начнет прессинговать Молдову и Грузию, актуальным станет вопрос предоставления этим странам летального оружия.

И если Трамп откажется давать летальное оружие, его могут отправить в отставку. То есть, ситуация в России будет в перспективе влиять и на ситуацию в Америке – реакция Вашингтона на события в России и ее политику, автоматически определит будущее президента США.

«К слову, в последнее время Трамп не блещет смелостью и занимает не очень антироссийскую позицию. Скорее наоборот – судя по его риторике, он может поддерживать агентов своего российского друга и американскую власть это очень беспокоит» — заметил Сергей Пархоменко.

Напомним, российский президент очень хочет поговорить со своим коллегой из Вашингтона. По крайней мере, уже сейчас он пытается договориться про телефонный разговор, после инаугурации Трампа.

Источник informat.com.ua