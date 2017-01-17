Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…

17.01.2017 10:05

Православные люди 19 января празднуют Крещение, или Богоявление, а накануне отмечают Крещенский Сочельник. По поводу традиции - купаться в этот день в ледяной купели - мнения многих верующих и медиков не совпадают. Первые уверены, что купание в проруби в светлый праздник принесёт человеку лишь пользу, врачи же утверждают, что после 19 января количество идущих к ним на приём увеличивается. «Всё надо делать с умом, - уверена терапевт Людмила ТЕРЕХОВА. - Если человек запланировал окунуться в прорубь, то готовиться к этому надо загодя.

Купание проруби полезно, но с разрешения врача

Ныряние в прорубь на Крещение - поступок серьёзный. Во-первых, мороз и ледяную воду выдержать сложно, даже с психологической точки зрения, во-вторых, некоторым запрещено это делать по состоянию здоровья. Под процедурой окунания в крещенской купели подразумевается троекратное омовение, не обязательно с головой.

Как пояснила врач, купание в проруби на Крещение возможно даже без специальной процедуры закаливания. Человеческий организм привык к периодическим холодам, что позволяет перенести низкую температуру. «Важно подготовиться морально и соблюдать правила техники безопасности. Как только тело человека соприкасается с ледяной водой, мгновенно пробуждается центральная часть головного мозга, его работа усиливается. Сверхнизкая температура воспринимается организмом как сильный стресс. В основном эта ситуация действует положительно - происходит обезболивание, проходит спазм, снимается воспаление и уменьшаются отёки. При погружении в воду температура тела человека достигает сорока градусов. Никакого вреда от этого нет. Такая температура держится буквально несколько секунд, и за это короткое время в организме успевают погибнуть различные микробы, вредоносные бактерии, вирусы. Однако прежде чем решиться на такой шаг, желающим нырнуть в прорубь обязательно надо посоветоваться с врачом. Самый большой вред организм получает именно от одноразового купания в ледяной воде. Если начинать закаляться постепенно, давая организму медленно привыкать к снижению температуры, то купание в проруби, скорее всего, принесёт только пользу. Но вот для неподготовленного организма резкое снижение температуры может стать губительным», - пояснила врач, добавив, что в идеале к нырянию в прорубь надо начинать готовиться с осени.

Кому противопоказано

«Купание в ледяной воде может спровоцировать развитие серьёзных заболеваний. Например, при резком снижении температуры и погружении в ледяную воду больше всего страдают мочеполовая система, органы малого таза, яичники у женщин и яички у мужчин (что может привести к бесплодию). Могут развиться воспалительные процессы. Купание в проруби вообще противопоказано людям с хроническими заболеваниями. Если человек страдает такими заболеваниями, как гипертония, стенокардия, то о купании в ледяной воде ему можно забыть. Высокое давление чревато внезапным резким сужением сосудов, что может привести к таким серьёзным последствиям, как инфаркт миокарда или инсульт. Слишком низкое давление (гипотония) также не является благополучным показателем для зимнего купания. Резкая перемена температуры чревата обмороком, после которого жизнь человека уже полностью зависит от спасателей и медиков», - отметила терапевт.

Наличие воспалительных заболеваний ЛОР-органов (носа, горла, ушей), проблемы сердечно-сосудистой системы, эпилептические припадки, черепно-мозговые травмы, атеросклероз, невриты, полиневриты, высокий уровень сахара в крови, тиреотоксикоз, глазные заболевания, патологии дыхательной системы (туберкулёз, пневмония, бронхиальная астма), воспалительные процессы мочеполовой системы, пищеварительные заболевания (язва, энтероколит, гепатит), венерические заболевания, аллергическая реакция на холод… Если человек обладает хотя бы одним из перечисленных недугов, он может только со стороны посмотреть на лихо ныряющих в прорубь.

Эффект моржевания

Медики отмечают, что все процедуры, связанные с водой, сильно действуют на организм человека. Они помогают улучшить адаптационную реакцию организма. Из-за этого повышаются защитные силы человека. Основной лечебный фактор - это резкое изменение температуры тела. Но адаптироваться к такому резкому перепаду могут только «здоровые» клетки. Больные клетки способны развиваться и существовать лишь в среде, в которой они появились. Поэтому после купаний в холодной воде изменяется течение заболевания. Больные клетки теряют свою устойчивую среду, и болезненная энергия выводится из организма.

«В идеале любой тёплый душ или принятие ванны должны заканчиваться обливанием холодной водой. Если организм здоровый, он может выдерживать очень сильный скачок температур. При этом больные клетки нашего организма просто самоуничтожатся от такого шока. Но, повторяю, всё надо делать с умом, во всём должна быть мера, - подчеркнула Терехова. - Надо знать, что чем дольше человек практикует моржевание, тем больше угнетаются его резервные силы. Мы устроены так, что после холодной воды организм согревается за счёт быстрого движения крови по венам. Если у человека плохо развиты мышцы, то венозная система развита тоже не очень хорошо. И чтобы интенсивно прогнать кровь по кровеносной системе, не хватает сосудов. Поэтому организм и плохо согревается после такого купания».

Купание в ледяной воде имеет немало плюсов: улучшаются биохимические показатели крови, холодная вода хорошо влияет на обменно-эндокринные процессы, расширяются функциональные резервы без истощения, усиливается лимфодренажный эффект, улучшается микроциркуляция крови, происходит общеукрепляющее действие на все органы и системы организма.

Когда человек ныряет в прорубь или становится под холодный душ, кровообращение ускоряется, и тело согревается. Но воздействие холодом должно длиться не более 30 секунд. Сам процесс моржевания заключается в шоке для организма, то есть коротком воздействии, а не длительном пребывании в ледяной воде. Длительное купание в холодной воде отнимет все силы. Если человек будет фанатично к этому относиться, это обязательно приведёт к преждевременному старению организма. А вот «краткое шокирование» заставляет организм активизировать кровеносную систему.

Если организм закалён холодом, налицо такие положительные моменты как прилив энергии, повышение трудоспособности, исчезновение различных видов аллергических реакций, улучшение кровообращения, устранение болей в спине и суставах, исчезновение депрессии, нормализация сна, уменьшение симптомов бронхиальной астмы.

Правила, которыми нельзя пренебрегать

«Если кратко, то тем, кто решится 19 января окунуться в прорубь, могу посоветовать обязательное соблюдение следующих правил:

- консультация с врачом;

- правильный выбор проруби (это ни в коме случае не должно быть безлюдное место, и сама прорубь должна быть не глубже 1,8 м);

- наличие всех необходимых вещей (махровое полотенце, тёплая одежда);

- разогрев перед окунанием;

- отказ от ныряния с головой;

- соблюдение времени пребывания в воде (не дольше 30 секунд);

- употребление тёплых согревающих напитков,

- воздержание от спиртного.

Если сама мысль о купании вызывает ужас, тогда этого ни в коем случае делать не стоит», - резюмировала врач-терапевт.

Анастасия МАКСИМОВА.