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Эксперт: Внешняя политика Украины так и осталась на уровне политического туризма
Политолог Богдан Яременко считает, что приезд вице-президента США Джо Байдена в Украину ничто иное как просто "показуха".
Об этом он написал в своем Facebook.
По его мнению, намерений новой администрации США визит Байдена не демонстрирует, ведь на посту вице-президента США Джо Байдену осталось работать только четыре дня.
"Внешняя политика Украины, за небольшим исключением, так и не смогла подняться над уровнем политического туризма. Сами (украинская власть) слоняемся по миру, и не против, когда к нам на пару часов заскочит друг (вице-президент США Джо Байден, – 24). Не понимают наши горе-дипломаты, что важными могут быть только те символические жесты, которые отражают реальность или намерения. А махать крыльями вслед диким гусям, что улетели в теплые края, могут и домашние гуси, и куры", – пишет он.
Источник from-ua.com
Теги: политика, Украина, США, Донбасс
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