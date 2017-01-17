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Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен

17.01.2017 22:00
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Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен

Аналитики общественной организации "Публичный аудит" провели расчеты и пришли к выводу, что в 2017 году курс может подскочить до 65 гривен за доллар.

Аналитики общественной организации "Публичный аудит" провели расчеты и пришли к выводу, что в 2017 году курс может подскочить до 65 гривен за доллар.
Экономисты считают, что среднегодовой курс валюты 27 грн/доллар является манипуляцией и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Об этом сообщается на официальном сайте организации Публичный аудит.
Эксперты провели расчеты на основании множества показателей: объем денежной массы, золотовалютные резервы, ожидаемый дефицит текущего счета платежного баланса и других факторов. В итоге они пришли к выводу, что курс валют может быть далеко не такой, как указывают официальные лица НБУ, а 64,57 гривен за доллар.
Для того чтобы этого не произошло, эксперты разработали целый план мероприятий, направленный на стабилизацию гривни. В частности, они предлагают разрабатывать новые проекты госбюджета только исходя из реальных цифр. Также аудиторы советуют уменьшить долговую зависимость от кредиторов и заставить Нацбанк работать более качественно.

Источник from.ua.com



Теги: Украина, Донбасс, доллар, гривня, банк
 
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