Лановой рассказал, по какой схеме дерибанят украинскую землю

17.01.2017 15:30

Украинские власти будут использовать в собственных интересах закон о рынке земли, принятие которого является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ), заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

"По закону предполагается продать земли государственного запаса до 2019 года. Никакой выгоды тут не будет, так как государство все продает дешево и без особой конкуренции. Скорее всего, речь не будет идти об открытых рынках или аукционах. А с 2019 года продажа станет свободной для всех собственников. Соответственно, возникнет рынок предложений, собственники начнут конкурировать между собой. И только тогда можно будет говорить, что земли получат рыночную оценку. Сейчас создаются условия, чтобы за два года по дешевке раздерибанить всю землю, а потом спекулировать ею. То есть это очередная схема разграбления нашего общего имущества", – отметил экономист.

По его мнению, МВФ сознательно выдвинул Украине жесткие условия для получения кредита.

"Мне кажется, правительство и Верховная Рада не способны принять требующиеся от них законы. А МВФ выдвинул такие жесткие условия, чтобы не дать денег Украине. Никто не хочет иметь дело с нашей коррупционной властью. Никто не хочет давать им деньги. Мне кажется, МВФ кредит не даст. Нужно понимать, что там не глупые люди. Они понимают, какие требования мы можем реализовать, а какие – нет", – подчеркнул Лановой.

Он считает, что украинским властям выгодно, чтобы доходы населения оставались на низком уровне.

"Для оздоровления того же Пенсионного фонда есть и другие методы, помимо повышения пенсионного возраста. Но никто ничего не предлагает. Наши власти сознательно ничего не предпринимают в этом направлении. Им нужно умертвить побольше людей: медицину они не финансируют, пенсии нормальные не дают. Власть цинична: больше умрет пенсионеров – меньше придется тратить на пенсии. В каком-то смысле это их стратегия по укреплению власти. Люди, которые влачат жалкое существование, не способны на активные действия", – резюмировал экономист.

Источник from-ua.com