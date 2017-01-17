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Ле Пен сделала новое громкое заявление по Крыму

17.01.2017 13:10
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Ле Пен сделала новое громкое заявление по Крыму

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в очередной раз пообещала признать Крым частью России. На этот раз она заявила об этом в интервью газете "Известия", пишет УП со ссылкой на РБК.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", - заявила она.
Об этом же она говорила и 3 января в интервью BFMTV. Тогда она Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку она убеждена, что на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".
В связи с этим Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен в Украину.

Источник from-ua.com



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Франция
 
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