Никакой совести: стало известно о новой подлой афере в Украине

17.01.2017 10:10

В Днепре активизировались мошенники, которые решили заработать на сборе средств для воинов АТО.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.

"В приемные руководителей предприятий нашей области поступают звонки якобы от заместителей председателя Днепропетровской ОГА с просьбой перечислить денежные средства на лечение раненых, направляют и письма благотворительных фондов. С банковскими реквизитами! Не ведитесь на эту аферу!" - написала она.

По ее словам, в соцсетях также публикуют фото раненых бойцов и собирают средства.

"Например, сейчас общалась с женщиной из Херсона, которой аферюга писал, что лежит в нашем военном госпитале и ему нужно 20 тыс. грн на операцию натянуть шар из легкого… Не давайте ввести себя в заблуждение мошенникам! Проверяйте информацию! Уточняйте в больницах и госпиталях о наличии раненых Солнышек!" - призвала Губа.

Источник from-ua.com