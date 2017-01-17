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Никакой совести: стало известно о новой подлой афере в Украине

17.01.2017 10:10
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Никакой совести: стало известно о новой подлой афере в Украине

В Днепре активизировались мошенники, которые решили заработать на сборе средств для воинов АТО.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.
"В приемные руководителей предприятий нашей области поступают звонки якобы от заместителей председателя Днепропетровской ОГА с просьбой перечислить денежные средства на лечение раненых, направляют и письма благотворительных фондов. С банковскими реквизитами! Не ведитесь на эту аферу!" - написала она.
По ее словам, в соцсетях также публикуют фото раненых бойцов и собирают средства.
"Например, сейчас общалась с женщиной из Херсона, которой аферюга писал, что лежит в нашем военном госпитале и ему нужно 20 тыс. грн на операцию натянуть шар из легкого… Не давайте ввести себя в заблуждение мошенникам! Проверяйте информацию! Уточняйте в больницах и госпиталях о наличии раненых Солнышек!" - призвала Губа.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровская область, мошенники
 
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