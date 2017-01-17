- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования08:30
- Дональда Трампа может постичь судьба Януковича07:30
- О чем говорили Порошенко, Олланд и Меркель22:20
- В Украине перевозчики поднимают тариф: в каких городах и насколько22:00
- Украинская сторона настаивает на возвращении Дебальцево под контроль Киева 21:38
- Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах21:15
- МВФ назвал еще одно условие для кредита20:55
- Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания20:15
- Чего ждать от судебной реформы в Украине20:02
- Как украинцев дурят в аптеках19:48
Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
Требования международных кредиторов Украины все больше похожи на попытки окончательно развалить страну и довести народ до обнищания с вооруженной гражданской войной. Оказывается, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» и открыть земельный рынок.
Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на издание «Экономическая правда». Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь — новые. Как отмечается, во-первых, Кабинет Министров должен до конца января 2017 принять решение о монетизации субсидий.
Во-вторых — пенсионная реформа. Установлен новый срок — конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования. Маяк предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет — в 2027 году.
Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.
В-третьих — земельная реформа. Новый срок — конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас маяк выписан снова, но жестче — до конца марта закон должен быть принят.
В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок — конец января 2017 года. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.
В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок — конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.
В-шестых — создание единого реестра получателей социальных выплат — до конца июня 2017 года. Идея с созданием реестра не нова. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.
В-седьмых — создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок — до конца июня 2017 года.
Как сообщалось, в сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша в размере 1 млрд долларов. Национальный банк ожидал предоставление следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд долларов до конца 2016 года. Однако Фонд не предоставил финпомощь.
Как сообщалось, Международный валютный фонд рассмотрит в ближайшие недели вопрос предоставления Украине очередного транша.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева не исключила получения транша уже в январе.
Источник informat.com.ua
Теги: экономика, Украина, суд, Земля, МВФ, пенсии
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС18:38
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи18:16
- Социальный бизнес-центр открылся в Мариуполе17:55
- Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин17:20
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля16:28
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования08:30
- Дональда Трампа может постичь судьба Януковича07:30
- Озвучены претенденты на пост главы Европарламента22:48
- О чем говорили Порошенко, Олланд и Меркель22:20
- В Украине перевозчики поднимают тариф: в каких городах и насколько22:00
- «Ихтамнет» в ИГИЛ: десятки российских паспортов показали иракские военные. ВИДЕО21:50
- Украинская сторона настаивает на возвращении Дебальцево под контроль Киева 21:38
- Ученые впервые засняли на видео, как охотится подводный червь-убийца (видео)21:30
- Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах21:15
- В Чечне убит охранник Кадырова — СМИ21:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Украинцев заставят составлять декларации
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Ситуация на блокпостах сегодня, 14 января - информация от очевидцев и Госпогранслужбы