Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования

17.01.2017 08:30

Требования международных кредиторов Украины все больше похожи на попытки окончательно развалить страну и довести народ до обнищания с вооруженной гражданской войной. Оказывается, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» и открыть земельный рынок.

Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на издание «Экономическая правда». Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь — новые. Как отмечается, во-первых, Кабинет Министров должен до конца января 2017 принять решение о монетизации субсидий.

Во-вторых — пенсионная реформа. Установлен новый срок — конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования. Маяк предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет — в 2027 году.

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

В-третьих — земельная реформа. Новый срок — конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас маяк выписан снова, но жестче — до конца марта закон должен быть принят.

В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок — конец января 2017 года. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.

В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок — конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.

В-шестых — создание единого реестра получателей социальных выплат — до конца июня 2017 года. Идея с созданием реестра не нова. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.

В-седьмых — создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок — до конца июня 2017 года.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша в размере 1 млрд долларов. Национальный банк ожидал предоставление следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд долларов до конца 2016 года. Однако Фонд не предоставил финпомощь.

Как сообщалось, Международный валютный фонд рассмотрит в ближайшие недели вопрос предоставления Украине очередного транша.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева не исключила получения транша уже в январе.

Источник informat.com.ua