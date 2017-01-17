Порошенко в Давосе поставил Россию на место: убирайтесь со своими солдатами с украинской земли

17.01.2017 20:00

Глава Украины Петр Порошенко вновь сделал жесткое заявление в адрес Кремля и потребовал, чтобы Путин убирался со своими солдатами с украинской земли. Экономические санкции против РФ будут отменены только после этого.

Об этом стало известно из заявления президента для американского издания Bloomberg, передает пресс-служба главы государства.

Глава страны подчеркнул, что это именно то, что всем нам необходимо. Украинцы не требуют ничего, кроме этого, так как сразу после освобождения указанных территорий от российских солдат Украина сразу покажет значительный рост и развития бывших оккупированных земель, ведь с местными жителями Украина не имеет никаких проблем.

Порошенко отметил, что он больше других заинтересован в снятии санкций с России, так как этот факт будет означать, что российские военные убрались с территории Украины и оккупация прекращена.

"Если будет разрешено любому начинать агрессию против суверенного, независимого государства только за ее желание реформироваться, построить демократию и бороться за свободу, то это вопрос ценностей, а не санкций", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил о Будапештском меморандуме, когда ряд стран гарантировала Украине ее суверенитет и территориальную целостность за отказ от ядерного оружия.

Глава государства также отметил, что Украина нуждается в транслантичном единстве и солидарности.

Журналисты напомнили, что санкции против России страны Запада ввели после оккупации российскими военными украинского Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Источник from-ua.com