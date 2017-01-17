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Рабинович считает, что требования МВФ губительны для Украины
Украине не нужны ни МВФ, ни Россия, ни Европа, Украине необходимо иметь свою, проукраинскую позицию, направленную на то, чтобы люди лучше жили. Такое мнение выразил лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, комментируя в прямом эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112-Украина» требование МВФ к Украине по поводу очередного транша.
«МВФ очень последователен в своих требованиях к Украине — под его диктовку мы уничтожаем целые отрасли, вывозим свой украинский лес, чтобы им там, в Европе, легче дышалось. Давайте еще повышать пенсионный возраст и забудем, что продолжительность жизни у нас самая низкая в Европе, — это значит, что украинцам нужно пожизненно пахать до пенсии. И что значит – принять закон о продаже украинской земли до весны: там что, все подурели. Нашей стране не нужно сотрудничать с этой организацией», - заявил Вадим Рабинович.
Председатель подкомитета ВР по правам человека привел в пример Ирландию, которая отказалась от сотрудничества с МВФ и стала страной с прогрессирующей экономикой, Грецию, которая «отправила» МВФ и тоже стала нормально развиваться и работать. Поэтому, считает народный депутат, Украина должна последовать примеру этих стран: «Украине не нужно сотрудничать с МВФ, нельзя выполнять их требования. Что значит, продавать землю сейчас, когда все доведены до нищеты! Ее скупят не простые украинцы, совсем другие люди, мы знаем, кто», - сообщил он.
«Уверен, что день, когда МВФ уйдет из Украины, будет днем освобождения. Разве настоящий друг придет к вам в дом и скажет: знаешь, разрушь его и тогда буду с тобой дружить дальше. Разве настоящий друг скажет: повысьте возраст пенсионерам, вырубите леса, убейте экономику» — отметил Вадим Рабинович.
«Украине не нужны ни МВФ, ни Россия, ни Европа, Украине необходимо иметь свою, проукраинскую позицию, направленную на то, чтобы люди лучше жили» — резюмировал политик.
Истчник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европа, МВФ
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