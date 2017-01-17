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Рада узаконила единый электронный билет в транспорте
Реформа транспортной отрасли вышла на новый уровень. Верховная Рада приняла закон №4121, который регламентирует введение в Украине единого электронного билета для проезда в общественном транспорте, во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 265 народных депутатов, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на InfoResist.
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте будет способствовать:
— максимальному повышению прозрачности и точности учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров;
— предоставлению полной, достоверной и детальной информации о выполненной транспортной работе для решения задач, анализа и планирования пассажирских перевозок;
— исключению возможности использования фальшивых проездных документов;
— уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки;
— повышению экономических показателей работы транспортных предприятий за счет использования собранной в системе информации для внедрения и поддержки гибкой системы тарифов, внедрения новых продуктов и способов оплаты;
— повышению прибыльности транспорта и, как следствие, сокращению бюджетного финансирования;
— созданию необходимых условий для взаимодействия между различными транспортными предприятиями.
Авторы закона также отмечают, что полномочия по внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте будут предоставлены органам местной власти, которые, помимо всего, обязаны обеспечить электронными билетами все льготные категории граждан в населенных пунктах, где будет работать указанная система.
Как сообщалось, в декабря в некоторых киевских маршрутках, а также на междугородних машрутах, подорожал проезд.
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Рада, транспорт, проезд, электронный билет
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