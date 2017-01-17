Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

С марта в Украине ощутимо взлетят тарифы на свет

17.01.2017 08:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С марта в Украине ощутимо взлетят тарифы на свет

Уже с 1 марта в Украине повысят стоимость электроэнергии для населения.
Об этом сообщает Слово і діло.

Так тариф с 1,29 грн возрастет до 1,68 грн за кВт/ч в пределах наиболее распространенной нормы от 100 до 600 кВт/ч.
Это будет последним повышением согласно меморандуму с МВФ от февраля 2015.
Льготный тариф до 100 кВт/ч включительно повысится немного меньше, на 26%, с 0,714 до 0,9 грн за кВт/ч.
Тариф в пределах нормы "для богачей" (от 600 кВт/ч и более) повысится меньше - на 3%, с 1,638 грн до 1,68 грн за кВт/ч.

Источник from-ua.com



Теги: Донбасс, свет, счетчик, население, электроэнергия, тарифы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх