С марта в Украине ощутимо взлетят тарифы на свет

17.01.2017 08:50

Уже с 1 марта в Украине повысят стоимость электроэнергии для населения.

Об этом сообщает Слово і діло.

Так тариф с 1,29 грн возрастет до 1,68 грн за кВт/ч в пределах наиболее распространенной нормы от 100 до 600 кВт/ч.

Это будет последним повышением согласно меморандуму с МВФ от февраля 2015.

Льготный тариф до 100 кВт/ч включительно повысится немного меньше, на 26%, с 0,714 до 0,9 грн за кВт/ч.

Тариф в пределах нормы "для богачей" (от 600 кВт/ч и более) повысится меньше - на 3%, с 1,638 грн до 1,68 грн за кВт/ч.

Источник from-ua.com