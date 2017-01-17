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Суд Англии сегодня начнет рассмотрение иска РФ против Украины по "долгу Януковича"
Высокий суд Англии сегодня, 17 января, приступит к рассмотрению иска Российской Федерации к Украине по долгу на 3 млрд долларов. Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на веб-сайте суда.
В частности, заседание запланировано на 10:30 по лондонскому времени (12:30 киевскому времени) и продлится весь день. Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 г. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным. В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса. Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине на 17-20 января 2017 года.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, Российская Федерация, кредит, суд, Англия, Янукович
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