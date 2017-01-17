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Украина получит безвизовый режим со Швейцарией

17.01.2017 21:00
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Украина получит безвизовый режим со Швейцарией

Швейцария готова предоставить гражданам Украины безвизовый режим сразу же после аналогичного шага со стороны Европейского Союза.

Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на сайт президента.
«Вы знаете, что мы ожидаем в ближайшее время решение Европарламента о безвизовом режиме. И было четко заявлено, что сразу же, как только Украина получит право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, Швейцария одновременно также предоставит безвизовый режим для украинских граждан», — сказал Порошенко.
Кроме этого, по словам украинского президента, страны договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти.
Это позволит вернуть в Украину украденные «семьёй» Януковича активы.
Порошенко также сообщил, что Швейцария до конца января текущего года передаст $100 млн в виде первого транша финансовой помощи Украине.

Источник informat.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Швейцария, Европа, Порошенко, безвизовый режим
 
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