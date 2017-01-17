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В Киеве на Оболони любитель покурить в постели погиб в пожаре

17.01.2017 12:30
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В Киеве на Оболони любитель покурить в постели погиб в пожаре

Сегодня утром в Киеве на Оболонском проспекте произошел пожар, в котором погиб человек. На месте работали спасатели ГСЧС Киева. Предварительная причина возгорания – курение в постели.

Напомним, что в Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе на бул. Дружбы народов. 16 января в 17:03 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории 5-этажного гаражного кооператива по бул. Дружбы народов, 16.
Оказалось, что пожар возник на третьем этаже. По предварительной информации, загорелся автомобиль в одном из гаражных боксов, помещения кооператива были заполнены густым дымом, что значительно затрудняло работу спасателей. В 18:58 пожар на площади 60 кв. м. удалось локализовать, огонь успел распространиться на 5 гаражных боксов, в которых находилось 5 автомобилей. В 19:10 пожар был ликвидирован.

Источник Сегодня.ua



Теги: Донбасс, Киев, пожар, пожарные, спасатели
 
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