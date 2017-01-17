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В Международном суде ООН обнародовали подробности иска Украины к России
Украина обвиняет Российскую Федерацию в системном финансировании террористической деятельности, а также просит признать РФ ответственной в нарушении конвенций ООН. Об этом говорится в сообщении Международного суда ООН, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".
Украина "просит признать в решении суда, что Российская Федерация при посредничестве своих государственных органов, государственных должностных лиц, а также других физических и юридических лиц, на которых возложено представление государства, нарушила обязательства в рамках Конвенции по финансированию терроризма, поставляя финансирование, помощь в виде оружия и тренировок незаконным вооруженным формированиям, участвующим в совершении террористических актов в Украине", - цитирует украинский иск Суд ООН.
В перечне террористических формирований, которые финансируются и поддерживаются со стороны РФ, названы "ДНР", "ЛНР", группа "Харьковские партизаны" и связанные с ними группы и лица.
Среди других претензий к РФ в вопросе финансирования терроризма – "непринятие мер для выявления, замораживания и конфискации фондов, используемых для финансирования терроризма", "отсутствие расследования и преследования тех, кто осуществляет и финансирует террористическую активность" и непредоставление Украине поддержки в таком расследовании.
Самый большой блок претензий в украинском иске касается нарушения прав крымских татар со стороны российской власти, а также подконтрольной РФ де-факто крымской власти.
Киев просит признать, что Россия должна понести ответственность за:
– систематическую дискриминацию и жестокое обращение с представителями крымскотатарской и украинских общин;
– проведение незаконного референдума в атмосфере насилия и запугивания;
– запрет Меджлиса и преследование его лидеров;
– поддержку и прямое участие в кампании по исчезновению (похищению) и убийству крымских татар;
– запугивание крымских татар с помощью обысков и задержаний;
– препятствование крымскотатарским и украинским СМИ;
– угнетение образования на крымскотатарском и украинском языках, а также запрет собраний представителей этих общин.
Украина просит Международный суд ООН на период рассмотрения дела, в качестве меры обеспечения иска, запретить РФ осуществлять любые шаги, усугубляющие нынешнюю ситуацию.
В своем иске к РФ Украина требует, чтобы российская власть прекратила всю поддержку вооруженных формирований на украинской территории; осуществила репарации всем, кто пострадал от действий пророссийских вооруженных формирований; полностью восстановила в правах украинский и крымскотатарские общины на оккупированной территории Украины, а именно в Крыму и Севастополе.
Детальный перечень исковых требований Украины будет обнародован позже.
Как сообщалось ранее, 16 января президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Источник Остров
Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, ООН
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