В Украине количество преступлений будет расти, - глава уголовного розыска

17.01.2017 14:30

В Украине в 2016 г. количество зарегистрированных преступлений выросло. И 2017 год будет не легче. Об этом в интервью "Цензор.Нет" рассказал глава департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В целом количество преступлений, которые были зарегистрированы, в прошлом году выросло. И, по нашим прогнозам, этот год не будет легче. Если социальное благосостояние населения ухудшается, прямо пропорционально растет преступная составляющая. Страна третий год живет в состоянии войны, это тоже сказывается на криминогенной ситуации", - заявил Князев.

В то же время Князев отметил, что сократилось количество убийств: "В 2016 году совершено 1655 убийств, это на 250 убийств меньше, чем в 2015-м. Из них раскрыто – 1428. Но увеличилось количество убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки. Так, было совершено 286 убийств с использованием огнестрельного оружия (на 30 убийств больше, чем в 2015 году) и 41 убийство, в котором воспользовались взрывчаткой (в 2015 их было 31)".

"Всего в 2016 году раскрыто 154,7 тыс. преступлений. Это меньше, чем в предыдущем. К сожалению, до осени уровень раскрываемости преступлений был крайне низким. Потом ситуация стала выравниваться. Закончилась переаттестация, многие области "встают с колен", начался процесс восстановления утраченного. Пошел рост раскрытых преступлений, мы начали набирать обороты и уже в ноябре обогнали по показателям все месяцы 2016 года. Раскрыты все преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений в Винницкой, Волынской, Ровенской, Сумской, Харьковской областях", - добавил Князев.

За 9 дней нового года в Украине зарегистрировано более 50 убийств и 15 изнасилований.

Источник 112.ua