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Верховная Рада приняла закон о введении электронного билета в общественном транспорте

17.01.2017 14:00
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Верховная Рада приняла закон о введении электронного билета в общественном транспорте

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте" во время пленарного заседания 17 января. За проголосовали 265 народних депутатов, сообщает 112.ua.
Документ предусматривает введение автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета. В пояснительной записке значится, что существующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и имеет много недостатков. В частности использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, а вместе с тем и оборот наличных.
Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.
Закон предлагает, в частности определить сроки введения автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронный билет, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами.



Теги: закон, билет, транспорт, Верховная Рада
 
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