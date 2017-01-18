- Крещение заканчивает Рождественские святки08:30
- 50 таблеток валерьянки или три буханки хлеба: что можно купить на доллар в Украине08:00
- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен22:00
- Украина получит безвизовый режим со Швейцарией21:00
- Сколько лет придется собирать на квартиру в Киеве, Москве, Минске и Варшаве20:30
- Порошенко в Давосе поставил Россию на место: убирайтесь со своими солдатами с украинской земли20:00
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- В Международном суде ООН обнародовали подробности иска Украины к России19:20
50 таблеток валерьянки или три буханки хлеба: что можно купить на доллар в Украине
Колебания курса доллара в Украине становятся уже привычными. Только с начала года наша нацвалюта просела более чем на 2 гривни: если 1 января средний курс был 26,8-27,5 грн за доллар, то 16 января - уже 28,1-28,8. А поскольку многие товары и услуги в Украине привязаны к курсу, и украинцы привыкли в уме всегда пересчитывать цены в валюте, пишет Сегодня.
ПОКУПКИ. Один доллар сейчас - 28 гривен. За эти деньги можно, к примеру, проехать в дешевом такси 3-4 км - это стоит 25 грн. Или час за эти же деньги покататься на ледовых или роликовых коньках в торгово-развлекательном центре. Правда, это будет возможно только рано утром в будний день - 25 гривен за час катания вместо около 70 грн в "ходовое время".
А вот во многие музеи за доллар в столице пустят только пенсионеров либо школьников, ибо цены без скидок на входной билет начинаются от 30-40 грн. Например, пенсионеры могут вспомнить молодость, а школьники - узнать о прошлом, посетив столичный музей авиации - им билеты со скидкой в 50% и более: за 25 и 20 грн. Но в регионах знания стоят не так дорого - вход в историко-культурный заповедник "Запорожская Сечь" (остров Хортица) обойдется в 18 грн для взрослого.
В центральную научную библиотеку вы за доллар уже не попадете, хотя 1,5 года назад еще могли бы - ныне оформить читательский билет стоит более $2, или 50 грн вместо 20 грн. Но, оформив его, за доллар разрешат сфотографировать на свой фотоаппарат нужные страницы почти 30 изданий - по гривне за штуку.
Из еды можно подкрепиться либо попить в фастфуде: по 23-25 грн стоит гамбургер, большой картофель фри, апельсиновый сок или капучино. А некоторые столичные парикмахерские предлагают помыть голову за 25 грн. Также доллар в день обойдется поездка на работу в Киев для жителей близлежащих пригородов: маршрутка 9-10 грн в один конец плюс расходы на гортранспорт.
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. По данным Нацбанка, предыдущий период "спокойного" доллара закончился 1,5 года назад, в июле 2015-го. Тогда курс, стабилизировавшийся на 22 грн/$, снова начал ползти вверх, в итоге американская валюта подорожала к январю 2016-го до 28 грн.
Госслужба статистики подсчитала: инфляция за это время составила около 36%, но что-то подорожало больше, что-то меньше. Мы сравнили, что же можно было купить тогда и сейчас за 1 доллар (см. инфографику). Однозначный вывод - больше всего по карману ударят развлечения. Например, бокал вина за доллар вам в кафе уже не продадут, нужно минимум $1,5, бокалов пива выпьете один, а не два. Меньше теперь купим хлеба, молока, яиц, сыра, круп. Подорожали и лекарства, например, валерьянка в таблетках. Четко отследили рост курса продавцы минеральной воды и кофе, а также букинисты - их товара на доллар можно купить столько же и сдачи не будет.
Зато проезд в метро и троллейбусах-автобусах стал в долларах дешевле, ибо цены на них (по крайней мере в Киеве), за 1,5 года не изменились. Кроме маршруток, которые подорожали в среднем на 20%.
За 1,5 года выросли не только курс доллара и цены, но зарплаты. Так, по данным Госстата, средний заработок украинца, занятого полный рабочий день, составлял в ноябре 2016 года (последние данные) 5406 грн, а в июле 2015 г., с которым мы сравниваем - 4390 грн. То есть имеем рост на 23%, но по расчетам Украналитцентра, заработки в декабре превысят 5500 грн, или на 25% за 1,5 года. А вот с учетом инфляции за эти месяцы выходит, что реальная зарплата уменьшилась - в июле 2015 г. она упала на 22,2% по сравнению с июлем 2014 г., в ноябре 2016 г. выросла по сравнению с ноябрем 2015 г. на 8,4%. То есть каждая гривня теперь по покупательной способности стоит на 14 копеек меньше чем 1,5 года назад. На нынешний год аналитик Александр Охрименко прогнозирует рост средних зарплат на 15%, или около 800 грн. "Если достигнем инфляции в 8% за год, то реальная зарплата почти сравняется с заработками 2015 г.".
Источник from.ua.com
Теги: Украина, Донбасс, доллар, гривня, валюта, инфляция
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Участники Приднепровской хоккейной лиги посетили фабрику «Конти»13:30
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка11:30
- "У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов10:50
- В Мариуполе спецназ полиции ликвидировал "преступную банду" 09:50
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Крещение заканчивает Рождественские святки08:30
- 50 таблеток валерьянки или три буханки хлеба: что можно купить на доллар в Украине08:00
- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Путин внезапно стал откровенным22:40
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен22:00
- Британия отказывается от участия в едином европейском рынке21:40
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Украина получит безвизовый режим со Швейцарией21:00
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Украинцев заставят составлять декларации
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка