- Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев10:20
- В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи09:30
- РФ предоставила гражданство 9 экс-бойцам и экс-командиру спецроты "Беркута" Садовнику09:10
- Крещение заканчивает Рождественские святки08:30
- 50 таблеток валерьянки или три буханки хлеба: что можно купить на доллар в Украине08:00
- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен22:00
- Украина получит безвизовый режим со Швейцарией21:00
- Сколько лет придется собирать на квартиру в Киеве, Москве, Минске и Варшаве20:30
Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев
Украинцы уже через несколько недель получат новые зарплаты. Всем предпринимателям, которые держали своих сотрудников на минималке, придется пересмотреть фонд оплаты труда. Новые зарплаты позволят частично покрыть дефицит Пенсионного фонда, однако приведут к тому, что мелкому бизнесу, который и без того находился на грани выживания, придется закрыться. В Минсоцполитики говорят: украинцы с минимальной зарплатой в прошлые годы не зарабатывали даже на мизерную пенсию в 949 гривен. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, на что повлияет новая минималка и что делать, если работодатель отказывается повышать зарплату.
Как новая минималка повлияет на пенсии
В этом году повышение минимальной зарплаты в два раза на пенсионерах никак не отобразится. И индексация пенсий на 10,1%, и осовременивание выплат пяти миллионам пенсионеров в среднем на 300 гривен были запланировано еще до резкого роста минималки. Пенсионный фонд (ПФ) закончил 2016-й с рекордным дефицитом в 145 миллиардов гривен. Рост минималки в лучшем случае позволит сократить дефицит, по подсчетам ПФ, на 14,8 миллиардов гривен.
Значительное повышение пенсий в Украине пока не планируется. К слову, за два погода минимальная пенсия для украинцев выросла с 949 до 1247 гривен (на 31%), в то же время минимальная зарплата поднялась с 1218 до 3200 гривен (на 162 %). В Украине пенсии получают 12,5 миллиона человек, при этом взносы в Пенсионный фонд платят только 10,5 миллиона украинцев. Фактически, 10 работающих должны содержать 12 пенсионеров. А учитывая, что 40% работающих декларируют официальную зарплату на уровне минимальной, денег в ПФ катастрофически не хватает.
Для получения трудовой пенсии женщинам необходимо проработать 30, а мужчинам – 35 лет. Как подсчитали в Минсоцполитики, украинцы с минимальной зарплатой за всю жизнь не заработали даже на минимальную пенсию.
Так, в среднем украинцы живут после 60-ти 18 лет. Чтобы получать минимальную пенсию 949 гривен (такая пенсия была в 2015-м), нужно накопить 204,9 тысячи гривен. При этом за всю жизнь с таким уровнем зарплат мужчины могли накопить всего 194,3 тысячи, а женщины – 166,6 тысячи гривен (согласно данных 2015-го).
«В 2017 году коэффициент соотношения уплаченной суммы с минимальной зарплаты к сумме полученной пенсии работниками будет составлять: для женщин: 94,09%; для мужчин: 109,77%. Ситуация по сравнению с 2016-м должна существенно улучшиться», – отмечают в министерстве.
К слову, в 2017 году помимо индексации пенсий на 10,1%, которое предсмотрено в бюджете, украинцев ждет «осовременивание». Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко. «Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается», – рассказал зампредседателя ПФ Николай Шамбир.
Что делать, если зарплату не подняли
С первого января минимальный страховой взнос – 704 гривни (22% от минимальной зарплаты). Общая нагрузка на зарплату – 41,5%. Большее всего новая минималка ударила по мелкому бизнесу, часть которого после нововведения вынуждена закрыться. Правда, как подсчитали в Минфине, на рынок труда это не повлияет. Руководитель крупнейшего в Украине регионального бизнес-союза Елена Еременко отмечает: далеко не у всех предпринимателей есть возможность повысить официальную зарплату в два раза. А те, кто будет вынужден платить больше, повысят стоимость своей продукции для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы.
«Искусственным путем невозможно повысить благосостояние людей. Экономика – целая система, и любое искусственное вмешательство приводит к инфляции и девальвации. Рост минимальной зарплаты приведет к увеличению безработицы, к уходу бизнеса в тень, повышению стоимости товаров первой необходимости, продуктов питании. Увеличив минимальную зарплату фактически в два раза, увеличатся платежи Единого социального взноса в два раза: придется в два раза больше платить налогов с зарплаты. Далеко не каждый бизнес может себе это позволить. Они будут сокращать людей, будут формально переводить на неполный рабочий день, на договорные отношения, или вообще прерывать договорные отношения и работать "в черную"», – отмечает Елена Еременко.
Предпринимателям, которые не могут платить больше, придется либо увольнять сотрудников, либо оформлять их на неполный рабочий день.
Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к бизнесу с требованием выполнять нормы Трудового законодательства и платить не менее 3200 гривен. Кроме того, чиновник отметил: тех бизнесменов, которые будут оформлять сотрудников на половину ставки, заставляя их работать полный рабочий день и доплачивая «в конвертах», ждет наказание в виде штрафов.
«Я требую как премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честную заработную плату по двум причинам. Первое, самый главный вызов для нас для всех – это борьба с бедностью. Для того чтобы начать с этим реально бороться, нужно повышать в том числе минимальную заработную плату. Правительство сделало этот шаг, в бюджетной сфере мы это выполним безупречно. Частный сектор, бизнес должен это тоже выполнить. Я считаю, что такие возможности сегодня у бизнеса есть. Я прошу, я обращаюсь с просьбой: цените своих работников, дайте им минимальную заработную плату за их добросовестный труд», – заявил Гройсман.
Как отмечает руководитель практики Решения конфликтов и споров JUSCUTUM Антон Куц, предприниматели обязаны выплачивать зарплаты на уровне не ниже минимальной.
«Государство устанавливает уровень минимальной зарплаты и обязано контролировать бизнес в этом вопросе. Все обязаны платить не меньше, чем установлено. На сегодня многие предприятия официально выплачивают сотрудникам этот минимальный уровень. Чем выше уровень минималки, тем больше налогов соберет государство. Ведь невыплата заработной платы грозит серьезными проблемами: начиная от административной ответственности, заканчивая уголовной. В случае административной ответственности, нарушителям в основном грозят штрафы. А вот уголовная ответственность – это уже серьезно: можно получить лишение свободы на срок до пяти лет», – отмечает адвокат.
В прошлом году за каждого неоформленного сотрудника грозил штраф в размере 43,5 тысяч гривен (30 минимальных зарплат), после роста минималки за это же правонарушение придется заплатить 96 тысяч гривен. Такой же штраф положен в том случае, если сотрудник оформлен на половину ставки, а фактически работает полный рабочий день.
Если работодатель дополнительно не оплачивает работу в ночное время и на выходных – придется заплатить штраф в размере 10 минимальных зарплат – 32 тысяч гривен. Если зарплату задержали, предприниматель должен будет заплатить штраф в размере 9,6 тысяч гривен (сейчас – 4350 гривен).
На нарушение трудового законодательства можно пожаловаться в прокуратуру или полицию, органы государственной фискальной службы или в инспекцию по вопросам труда. После заявления они обязаны провести проверку, установить факт нарушения и принять санкции.
Источник Донецкие новости
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, зарплата, украинцы
- Ефремов: "Чернобыльцев" с высокими пенсиями можно приземлить уголовными делами
- Премьер нашла «убийц стабильности»
- В Украине с 1 декабря вырастут на 10 процентов зарплаты и пенсии
- Регионалы требуют от Ющенко, Тимошенко и Литвина поднять зарплаты и пенсии
- Азаров хвастается ростом доходов населения
- Утвержден показатель средней зарплаты по стране. Соотношение к зарплате нардепов - 1:5
- Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море09:50
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Участники Приднепровской хоккейной лиги посетили фабрику «Конти»13:30
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка11:30
- "У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов10:50
- В Мариуполе спецназ полиции ликвидировал "преступную банду" 09:50
- Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев10:20
- В Колумбийском зоопарке умерла самая старая горилла в мире10:10
- В США разработан картонный беспилотник10:00
- Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море09:50
- В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи09:30
- РФ предоставила гражданство 9 экс-бойцам и экс-командиру спецроты "Беркута" Садовнику09:10
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Крещение заканчивает Рождественские святки08:30
- 50 таблеток валерьянки или три буханки хлеба: что можно купить на доллар в Украине08:00
- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Украинцев заставят составлять декларации
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"