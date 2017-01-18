Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби

18.01.2017 07:30

19 января Православная Церковь отмечает праздник Крещения Господнего. В этот день верующие отмечают сразу два события в истории религии – крещение Божьего Сына Иоанном Предтечей в водах реки Иордан и явление Святого Духа, то есть Богоявление.

Говорят, что с момента Крещения начался выход Иисуса Христа к людям. Богоявление завершает цикл рождественских праздников и требует особого приготовления. Как перед Рождеством соблюдается строгий пост, так и накануне Богоявления придерживаются такого же строгого поста. 19 января во всех церквях совершается великое освящение воды. Согласно церковным канонам, в этот праздник верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Крещенскую воду используют для излечения болезней, укрепления морального духа и физических сил.

Из некоторых храмов в этот праздник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям на водоемах, которые освящаются. Православные зачерпывают в этой проруби святую воду, умываются ею, а самые отважные ныряют в прорубь. Но купание в проруби на Крещение – процедура необязательная, в особенности если человек к этому не готов ни морально, ни физически.

Что нужно знать перед купанием в проруби

Изучите противопоказания. Купание в проруби подходит лишь тем, кто не страдает от хронических, острых или воспалительных заболеваний. Список противопоказаний довольно длинный. При наличии простуды и любых других проблем со здоровьем постоянного или временного характера купаться также не рекомендуется.

Одежда. Отдайте предпочтение одежде без пуговиц или застежек. Кроме того, с собой необходимо иметь полотенце, тапочки или небольшой коврик, комплект сухой одежды, в которую можно будет переодеться после купания.

Выбор места. Накануне праздника у берегов рек оборудуют специальные проруби, которые находятся вблизи от спасателей. Они предназначены для массовых купаний. Такие проруби являются самыми надежными, организованными и безопасными местами для купания, что особенно важно, если купание происходит в первый раз. Позаботьтесь о собственной безопасности и не пренебрегайте ею!

Запас энергии. Отправляться на купание голодным нельзя: организму нужны большие запасы энергии, чтобы как можно дольше поддерживать нужную температуру тела. Поэтому за несколько часов до купания в проруби сытно покушайте.

Разогрейтесь. Перед погружением в воду необходимо подготовить и разогреть тело. Легкая пробежка трусцой, несколько наклонов и быстрая зарядка станут лучшим выбором для подготовки организма к купанию. Категорически запрещается употреблять спиртное до погружения – это легкий способ заболеть, получить самый нежелательный эффект, который в будущем чреват серьезными последствиями для здоровья.

Правила погружения. Если купание на Крещение происходит в первый раз, то лучше всего окунаться по шею. Прыгать в воду категорически запрещено, а окунание в прорубь с головой, в свою очередь, подходит только для самых опытных. Опускание на глубину должно происходить не быстро и не медленно – в первом случае организм начнет сопротивляться, подскачет давление, участится дыхание, а во втором – шанс замерзнуть возрастет в разы. Окунувшись в прорубь, находиться в ней можно от 10 до 30 секунд. Нахождение в воде более минуты может вызвать не только озноб, но и переохлаждение, что крайне опасно и нежелательно для всех «моржей» вне зависимости от опыта и состояния здоровья. Достаточно окунуться три раза.

После погружения. Выйдя из воды, тщательно вытритесь и разотрите себя полотенцем, а затем переоденьтесь в заранее подготовленный сухой комплект одежды. Согреться после купания в проруби поможет горячий чай с лимоном. Взяв с собой термос с напитком, вы укрепите иммунитет и обезопасите себя от быстрого замерзания. Употребление спиртного после купания должно быть умеренным: стакан красного церковного вина, более известного как кагор, будет как нельзя кстати.

Соблюдая эти правила, купание на Крещение в первый раз пройдет без риска для здоровья, а хорошее самочувствие, крепкий иммунитет и удивительно мощный прилив энергии еще долгое время будут напоминать о себе.

Источник Донецкие новости