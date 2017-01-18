- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен22:00
- Украина получит безвизовый режим со Швейцарией21:00
- Сколько лет придется собирать на квартиру в Киеве, Москве, Минске и Варшаве20:30
- Порошенко в Давосе поставил Россию на место: убирайтесь со своими солдатами с украинской земли20:00
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- В Международном суде ООН обнародовали подробности иска Украины к России19:20
- Рада узаконила единый электронный билет в транспорте18:30
- Лановой рассказал, по какой схеме дерибанят украинскую землю15:30
Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби
19 января Православная Церковь отмечает праздник Крещения Господнего. В этот день верующие отмечают сразу два события в истории религии – крещение Божьего Сына Иоанном Предтечей в водах реки Иордан и явление Святого Духа, то есть Богоявление.
Говорят, что с момента Крещения начался выход Иисуса Христа к людям. Богоявление завершает цикл рождественских праздников и требует особого приготовления. Как перед Рождеством соблюдается строгий пост, так и накануне Богоявления придерживаются такого же строгого поста. 19 января во всех церквях совершается великое освящение воды. Согласно церковным канонам, в этот праздник верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Крещенскую воду используют для излечения болезней, укрепления морального духа и физических сил.
Из некоторых храмов в этот праздник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям на водоемах, которые освящаются. Православные зачерпывают в этой проруби святую воду, умываются ею, а самые отважные ныряют в прорубь. Но купание в проруби на Крещение – процедура необязательная, в особенности если человек к этому не готов ни морально, ни физически.
Что нужно знать перед купанием в проруби
Изучите противопоказания. Купание в проруби подходит лишь тем, кто не страдает от хронических, острых или воспалительных заболеваний. Список противопоказаний довольно длинный. При наличии простуды и любых других проблем со здоровьем постоянного или временного характера купаться также не рекомендуется.
Одежда. Отдайте предпочтение одежде без пуговиц или застежек. Кроме того, с собой необходимо иметь полотенце, тапочки или небольшой коврик, комплект сухой одежды, в которую можно будет переодеться после купания.
Выбор места. Накануне праздника у берегов рек оборудуют специальные проруби, которые находятся вблизи от спасателей. Они предназначены для массовых купаний. Такие проруби являются самыми надежными, организованными и безопасными местами для купания, что особенно важно, если купание происходит в первый раз. Позаботьтесь о собственной безопасности и не пренебрегайте ею!
Запас энергии. Отправляться на купание голодным нельзя: организму нужны большие запасы энергии, чтобы как можно дольше поддерживать нужную температуру тела. Поэтому за несколько часов до купания в проруби сытно покушайте.
Разогрейтесь. Перед погружением в воду необходимо подготовить и разогреть тело. Легкая пробежка трусцой, несколько наклонов и быстрая зарядка станут лучшим выбором для подготовки организма к купанию. Категорически запрещается употреблять спиртное до погружения – это легкий способ заболеть, получить самый нежелательный эффект, который в будущем чреват серьезными последствиями для здоровья.
Правила погружения. Если купание на Крещение происходит в первый раз, то лучше всего окунаться по шею. Прыгать в воду категорически запрещено, а окунание в прорубь с головой, в свою очередь, подходит только для самых опытных. Опускание на глубину должно происходить не быстро и не медленно – в первом случае организм начнет сопротивляться, подскачет давление, участится дыхание, а во втором – шанс замерзнуть возрастет в разы. Окунувшись в прорубь, находиться в ней можно от 10 до 30 секунд. Нахождение в воде более минуты может вызвать не только озноб, но и переохлаждение, что крайне опасно и нежелательно для всех «моржей» вне зависимости от опыта и состояния здоровья. Достаточно окунуться три раза.
После погружения. Выйдя из воды, тщательно вытритесь и разотрите себя полотенцем, а затем переоденьтесь в заранее подготовленный сухой комплект одежды. Согреться после купания в проруби поможет горячий чай с лимоном. Взяв с собой термос с напитком, вы укрепите иммунитет и обезопасите себя от быстрого замерзания. Употребление спиртного после купания должно быть умеренным: стакан красного церковного вина, более известного как кагор, будет как нельзя кстати.
Соблюдая эти правила, купание на Крещение в первый раз пройдет без риска для здоровья, а хорошее самочувствие, крепкий иммунитет и удивительно мощный прилив энергии еще долгое время будут напоминать о себе.
Источник Донецкие новости
Теги: Украина, Донбасс, Крещение, крещенская вода
- Адвокат Савченко: "Надежда пообещала остановить голодовку, когда станет совсем плохо"
- Турчинов выдал все военные тайны России
- Министры МЧС Украины и России обменялись наградами
- Вот такая она - гибридная война
- В сети появилось видео с телефона задержанного спецназовца ГРУ (ВИДЕО)
- Декларация саммита НАТО: добро с кулаками
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Участники Приднепровской хоккейной лиги посетили фабрику «Конти»13:30
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка11:30
- "У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов10:50
- В Мариуполе спецназ полиции ликвидировал "преступную банду" 09:50
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС18:38
- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Путин внезапно стал откровенным22:40
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен22:00
- Британия отказывается от участия в едином европейском рынке21:40
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Украина получит безвизовый режим со Швейцарией21:00
- Сколько лет придется собирать на квартиру в Киеве, Москве, Минске и Варшаве20:30
- Порошенко в Давосе поставил Россию на место: убирайтесь со своими солдатами с украинской земли20:00
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Украинцев заставят составлять декларации
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС