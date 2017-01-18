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Кабмин повысил минимальную цену на сахар
Кабинет министров Украины утвердил проект постановления о государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в новый маркетинговый год, а именно с 1 сентября 2017 года до 1 сентября 2018 года, согласно которому минимальная цена на сахар увеличена до 9172,57 грн за тонну.
Соответствующее решение было принято на заседании сегодня членами правительства без обсуждения, сообщает "УНН".
Согласно проекту постановления, предполагается установить минимальные цены на белый сахар в размере 9172,57 грн/т, а на сахарную свеклу - 633,10 грн/т.
В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлен объемом 1,640 млн тонн.
Ранее сообщалось, что цена на сахар осталась неизменной после отмены Кабмином государственного регулирования цен.
В Украине с 1 октября 2016 года временно отменили государственное регулирование цен на продукты питания. В течение трех месяцев будет изучаться динамика цен, и по результатам мониторинга будет принято решение об отмене, ограничении или обновлении такого регулирования.
Отметим, изначально отменить госрегулирование цен на продукты планировали с 15 августа. В МЭРТ отмечали, что цены на продукты, на которые установлено госрегулирование, растут на 20% быстрее цен других продуктов.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, сахар, Кабмин, цены
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