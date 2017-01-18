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Как в Украине формировали русскоязычное население: соцсети отреагировали на выступление филолога в Конституционном суде

18.01.2017 13:40
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Как в Украине формировали русскоязычное население: соцсети отреагировали на выступление филолога в Конституционном суде

В Украине этнических русских, которые «лелеют» свои корни, не более 5-7%, остальные – это украинцы, которые получали образование на русском языке из-за политики СССР. Об этом на заседании Конституционного суда заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павла Гриценко. Социальные сети быстро отреагировали на это и поддержали филолога, передает vsviti.com.ua.

Видео этого выступления стремительно распространилось в Facebook и получило сотни восторженных комментариев.
Профессор Павел Гриценко произнес речь 13 декабря 2016 на заседании Конституционного суда, на котором рассматривалось дело о конституционности Закона Украины «Об основах государственной языковой политики». Видео выступления было опубликовано 11 января 2017 на канале «Свобода слова» в Youtube.
В своей речи профессор подробно изложил историю возникновения «языковой проблемы» в Украине, которую он считает искусственно созданной.
«Первым понятие «русскоязычное население» использовал министр иностранных дел СССР Андрей Козырев. Это название выросла из недр КПСС и КГБ, которые уже видели, что Советский Союз на грани развала и нужно искать какие-то зацепки, чтобы удержать его от окончательного развала», — заявил Павел Гриценко в своем выступлении.
Далее он пояснил, на которые два типа делится культурная, языковая и ментальная «русскость» в Украине:
«Первый — это те, кто приехал в Украину 3-4 поколения назад, имеют генетику, родословную и годами лелеяли свою «русскость». Таких среди так называемых «русскоязычных» наберется не более 5-7%.
Второй — это тот, кому советская власть не дала возможности получить образование на украинском языке, ведь военное дело, технические, медицинские и другие специальности преподавались только на русском. Это те, кого власть заставила в манкуртизма — чтобы они отказались от своего родного языка», — сказал Павел Гриценко.
Отрывок из видео выступления Гриценко запостил на своих страницах в Facebook многие известные люди — журналист и исполнительный директор Института демократии имени Пилипа Орлика Светлана Еременко, волонтер Мирослав Гай, журналист и экс-спикер Виктора Ющенко Ирина Ванникова.
Только под этими тремя постами видео набрало более 500 репост и более 800 лайков.
Большинство комментаторов были поражены профессионализмом и патриотизмом профессора Гриценко.
Ранее сообщалось, что СК РФ расследует 60 уголовных дел по фактам «геноцида» русскоязычного населения Донбасса.

Источник farwater.net



Теги: Украина, Донбасс, русский язык, Конституционный суд
 
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