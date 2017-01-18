- Как в Украине формировали русскоязычное население: соцсети отреагировали на выступление филолога в Конституционном суде13:40
- Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины13:20
- Кабмин повысил минимальную цену на сахар13:00
- Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев10:20
- В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи09:30
- РФ предоставила гражданство 9 экс-бойцам и экс-командиру спецроты "Беркута" Садовнику09:10
- Крещение заканчивает Рождественские святки08:30
- 50 таблеток валерьянки или три буханки хлеба: что можно купить на доллар в Украине08:00
- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
Как в Украине формировали русскоязычное население: соцсети отреагировали на выступление филолога в Конституционном суде
В Украине этнических русских, которые «лелеют» свои корни, не более 5-7%, остальные – это украинцы, которые получали образование на русском языке из-за политики СССР. Об этом на заседании Конституционного суда заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павла Гриценко. Социальные сети быстро отреагировали на это и поддержали филолога, передает vsviti.com.ua.
Видео этого выступления стремительно распространилось в Facebook и получило сотни восторженных комментариев.
Профессор Павел Гриценко произнес речь 13 декабря 2016 на заседании Конституционного суда, на котором рассматривалось дело о конституционности Закона Украины «Об основах государственной языковой политики». Видео выступления было опубликовано 11 января 2017 на канале «Свобода слова» в Youtube.
В своей речи профессор подробно изложил историю возникновения «языковой проблемы» в Украине, которую он считает искусственно созданной.
«Первым понятие «русскоязычное население» использовал министр иностранных дел СССР Андрей Козырев. Это название выросла из недр КПСС и КГБ, которые уже видели, что Советский Союз на грани развала и нужно искать какие-то зацепки, чтобы удержать его от окончательного развала», — заявил Павел Гриценко в своем выступлении.
Далее он пояснил, на которые два типа делится культурная, языковая и ментальная «русскость» в Украине:
«Первый — это те, кто приехал в Украину 3-4 поколения назад, имеют генетику, родословную и годами лелеяли свою «русскость». Таких среди так называемых «русскоязычных» наберется не более 5-7%.
Второй — это тот, кому советская власть не дала возможности получить образование на украинском языке, ведь военное дело, технические, медицинские и другие специальности преподавались только на русском. Это те, кого власть заставила в манкуртизма — чтобы они отказались от своего родного языка», — сказал Павел Гриценко.
Отрывок из видео выступления Гриценко запостил на своих страницах в Facebook многие известные люди — журналист и исполнительный директор Института демократии имени Пилипа Орлика Светлана Еременко, волонтер Мирослав Гай, журналист и экс-спикер Виктора Ющенко Ирина Ванникова.
Только под этими тремя постами видео набрало более 500 репост и более 800 лайков.
Большинство комментаторов были поражены профессионализмом и патриотизмом профессора Гриценко.
Ранее сообщалось, что СК РФ расследует 60 уголовных дел по фактам «геноцида» русскоязычного населения Донбасса.
Источник farwater.net
Теги: Украина, Донбасс, русский язык, Конституционный суд
- Почетный гражданин Донецка Иосиф Кобзон осудил "языковой закон"
- Яценюк: К беспорядкам в Донецке причастны российские спецслужбы (ВИДЕО)
- Известная донецкая писательница: "Русский язык не нуждается в крови" (ВИДЕО)
- Власть в Сети. Выводы сделаны
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- Евро-2009. Сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция финала: Украина-Англия!
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море09:50
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Участники Приднепровской хоккейной лиги посетили фабрику «Конти»13:30
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка11:30
- Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины13:20
- Кабмин повысил минимальную цену на сахар13:00
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- США поставили России новый «диагноз»12:20
- В США массово бойкотируют инаугурацию Трампа12:00
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Земные микробы выдержали "марсианскую" акклиматизацию11:00
- Именем Дональда Трампа назван новый вид моли10:50
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- В Швейцарии представлены сверхлегкие часы из графена10:30
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Украинцев заставят составлять декларации
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"