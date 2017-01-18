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Крещение заканчивает Рождественские святки
Через несколько дней нас ожидает один из главных христианских праздников - Крещение. Им заканчиваются Рождественские святки (с 7 по 19 января). Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.
Думайте о смысле, а не о «подвигах»
Утром 19 января святят воду - или в церкви, или, где это возможно, возле озера, реки или ручья. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо причинам не может пойти на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоёма в крещенскую ночь.
Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в проруби. Тот, кто отваживается на это, верит, что целебная крещенская вода даст ему здоровья на целый год. Находится немало смельчаков, которые даже в сильный мороз прыгают в ледяную воду. Всем желающим присоединиться к ним следует помнить, что окунаться в крещенской проруби нужно, не стремясь «совершить подвиг», а помня о религиозном смысле этого действия - лучше всего перед этим взять благословение у священника. Также нужно знать, что омовение в крещенской воде не очищает от всех грехов «автоматически».
Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Для науки остаётся загадкой тот факт, что крещенская вода не портится, не имеет запаха и может храниться в течение года и дольше.
Благодати хватит
В Богоявление крещенскую воду можно пить целый день. Но потом её следует употреблять натощак либо по особой необходимости (например, при внезапной болезни). В день праздника мы кропим святой водой всё жилище, включая и отхожие места, и те помещения, где живут наши домашние любимцы. Можно окропить и офис, и место учёбы, и автомобиль.
А если вы видите, что воды стало не так много, как хотелось бы, - можно разбавить её простой чистой водой, и вся она будет так же полна благодати, как и раньше, и так же не испортится. Поэтому вовсе не стоит надрываться, унося из храма в этот день канистру на десяток-другой литров. Достаточно взять небольшую бутылку - и воды хватит до следующего Крещения и вам, и вашим близким.
Но и чудесное сохранение крещенской воды не гарантировано человеку, который не будет относиться к ней благоговейно. Лучше перелить воду из пластиковой посуды в стеклянную, и хранить её рядом с иконами. Также и пить эту воду следует с молитвой, чтобы этот дар Господень был нам во здравие души и тела.
Гадания на Крещение
Гадание на улице
В крещенский вечер девушка должна выйти из дома и пойти по улице. Если она встретит на своём пути первого молодого и симпатичного мужчину, велика вероятность, что в этом году она выйдет замуж. Если прохожий будет старым, то замужество ещё не скоро.
Гадание с туфелькой
Это наиболее известный и распространённый вид гадания. Так гадали наши прапрабабушки в сёлах. Девушке надо снять с левой ноги туфельку и бросить её за ворота (можно через окно). Если после этого ей повезёт, и отыщется выброшенная обувь, стоит внимательно посмотреть, как она лежит. Если носком к дому, значит, в этом году замужество гадальщице не светит.
Гадание на кольцах и зерне
В Крещенский Сочельник собираются несколько девушек. Каждая из них принесёт кольца из разного металла. Необходимо взять непрозрачную ёмкость, насыпать туда зерна или крупы и спрятать там кольца. Тщательно перемешать. Каждая из девушек должна взять горсть зерна, и по тому, какое кольцо ей попадётся вместе с зерном, можно судить о её будущем.
Например, медное кольцо означает, что девушка выйдет замуж за бедного молодого человека, серебряное - за простого парня из хорошей семьи, кольцо с камешком - за обеспеченного человека, а золотое - за очень богатого. Попадёт своё кольцо, значит, исполнится самое заветное желание. Если же в горсти не окажется ничего, значит, никаких перемен в новом году не будет.
Приметы
* Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной сеять озимую пшеницу нужно в тот же день недели - урожай будет богатым.
* Если на Крещение идее сильный снег - к хорошему урожаю.
* Если на Крещение ясно и холодно - к неурожаю, засушливому лету.
* Если на Крещение звёздная ночь - будет хороший урожай орехов и ягод.
* Если на Крещение видно много рыбы - будут пчёлы хорошо роиться.
* Если после Крещения на небе полный месяц - весной возможен паводок.
* Чтобы узнать, насколько тёплым будет остаток зимы, в ночь Сочельника перед Крещением надо просто посмотреть на небо. Если звёзды светят ярко, то лето будет сухим и жарким, а весна начнётся рано. Более того, осень также будет тёплой и затяжной. Также яркие звезды на небе в Крещение говорят о том, что год будет спокойным, без политических или экономических сотрясений.
* Если в ночь Крещения будет полнолуние, то весной надо опасаться сильного разлива рек.
* Если в Крещение вы услышите лай собак - это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году. Считается, что собаки зовут на охоту, которая сулит отличную добычу.
Подготовила Лиза Мирзоева.
Теги: Украина, Донбасс, гадание, Крещение, крещенская вода, прорубь
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