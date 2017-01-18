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Полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие – глава МИД РФ
В Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, но при этом считают идею создания полицейской миссии ОБСЕ противоречащей Минским соглашениям. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие»,– сказал Лавров.
«Я думаю, что это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по минским договоренностям …»,– добавил глава МИД РФ.
«Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели в виду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям»,– подчеркнул Лавров.
По словам Сергея Лаврова, «в минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса включая право Донбасса иметь силы правопорядка».
«Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется»,– заключил Лавров.
Источник Донецкие новости
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Москва, оружие, ОБСЕ, Лавров
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