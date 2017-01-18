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Приватбанк возглавил турецкий реформатор

18.01.2017 17:00
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Приватбанк возглавил турецкий реформатор

Правительство продолжает борьбу с кризисом в банковской и финансовой системе. 17 января Наблюдательный совет Приватбанка избрал своим председателем представителя Международного валютного фонда Энгина Акчакочу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает интернет-издание «Информат».
Данилюк сообщил, что во вторник состоялась первая встреча нового Наблюдательного совета Приватбанка и был избран ее председатель.
«Раньше из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете не было независимых членов, а еще она состояла из акционеров банка, интересы вкладчиков не были на первом месте», — написал министр.
«Новый набсовет государственного Привата сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независим», — заявил он.
По словам министра, теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнесов, а в интересах государства и в соответствии с законом.
«Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране», — подытожил Данилюк.
Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции. Он был председателем Агентства по вопросам банковского регулирования и надзора и Фонда страхования депозитов Турции.

Источник informat.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Турция, реформа, ПриватБанк
 
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