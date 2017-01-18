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РФ предоставила гражданство 9 экс-бойцам и экс-командиру спецроты "Беркута" Садовнику

18.01.2017 09:10
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РФ предоставила гражданство 9 экс-бойцам и экс-командиру спецроты "Беркута" Садовнику

Российская Федерация предоставила гражданство бывшему командиру специальной роты специального подразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику и 9 бывшим бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Об этом заявил прокурор Роман Псюк в ходе рассмотрения Святошинским районным судом Киева дела по обвинению бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, передают "Українські Новини".

В частности, прокурор попросил суд присяжных принять во внимание и исследовать ответ России на запрос Генеральной прокуратуры Украины.
"У нас есть ответы Генеральной прокуратуры РФ с подписями заместителей генпрокурора РФ, согласно которым 10 лиц, их фамилии указаны в обвинительном акте - это бойцы спецроты "Беркута", уже получили гражданство Российской Федерации и, по нашим данным, скрываются именно на территории России", - отметил он.
По словам Псюка, Россия предоставила Садовнику гражданство в декабре 2014 года, а девяти бывшим "беркутовцам" - в апреле 2014, сентябре 2014, апреле 2015 и январе 2015.
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Кроме этого, двоим бывшим "беркутовцам" Россия предоставила временное убежище как беженцам.
Суд приобщил эти материалы к делу.
Как сообщалось ранее, Святошинский райсуд Киева продлил арест Аброськина, Зинченко, Маринченко, Тамтуры и Янишевского до 17 марта.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, прокуратура, гражданство, беркут
 
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