Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи

18.01.2017 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи

В Днепре будут судить переселенку, которая имея депозит 50 тысяч гривен, получила от государства 5,5 тысяч гривен помощи. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

В нем отмечается, что "Днепропетровской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в отношении переселенки из оккупированной территории Украины за совершение мошенничества (ч.1 ст.190 УК Украины).

Так, женщина, переселившись в Днепр, написала заявление в Управление труда и социальной защиты населения о предоставлении ей ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание. Позже выяснилось, что у нее имелся открытый депозит в в сумме 50 тысяч гривен.

"При этом, зная, что при наличии таких денежных средств на банковском счете оснований для получения государственной помощи нет, последняя скрыла этот факт и внесла в заявление недостоверные сведения, за что в течение февраля-июля 2016 незаконно получила от государства 5,5 тыс. грн",- говорится в сообщении прокуратуры.

Всего же по фактам незаконного получения пособия переселенцами органами прокуратуры Днепропетровской начато 27 уголовных производств, в которых 16 лицами сообщено о подозрении. В государственный бюджет уже возмещено 1,4 млн грн незаконно полученных выплат.

Источник Остров



Теги: Украина, Донбасс, депозит, Днепр, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх