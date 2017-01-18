В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи

18.01.2017 09:30

В Днепре будут судить переселенку, которая имея депозит 50 тысяч гривен, получила от государства 5,5 тысяч гривен помощи. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

В нем отмечается, что "Днепропетровской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в отношении переселенки из оккупированной территории Украины за совершение мошенничества (ч.1 ст.190 УК Украины).

Так, женщина, переселившись в Днепр, написала заявление в Управление труда и социальной защиты населения о предоставлении ей ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание. Позже выяснилось, что у нее имелся открытый депозит в в сумме 50 тысяч гривен.

"При этом, зная, что при наличии таких денежных средств на банковском счете оснований для получения государственной помощи нет, последняя скрыла этот факт и внесла в заявление недостоверные сведения, за что в течение февраля-июля 2016 незаконно получила от государства 5,5 тыс. грн",- говорится в сообщении прокуратуры.

Всего же по фактам незаконного получения пособия переселенцами органами прокуратуры Днепропетровской начато 27 уголовных производств, в которых 16 лицами сообщено о подозрении. В государственный бюджет уже возмещено 1,4 млн грн незаконно полученных выплат.

Источник Остров