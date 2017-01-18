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В Киеве парень со стрельбой ограбил почтовое отделение
Мужчина забрал из кассы 3 тыс. гривен и скрылся. В Днепровском районе Киева произошло вооруженное ограбление почтового отделения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Ограбление произошло на улице Алма-Атинская около 14:00. По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой человек в возрасте примерно 18-20 лет в черной одежде. Он сделал два выстрела, приказал всем лечь на пол, а затем перегнулся через стойку и забрал из кассы около 3000 гривен.
Подозреваемый побежал в направлении лесополосы и прилегающих заводов.
"С места происшествия правоохранители изъяли две гильзы, которые направили для проведения экспертизы. В настоящее время оперативники общаются с коллективом почты и посетителями, которые в момент совершения преступления находились в помещении", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция пытается установить и задержать нападавшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, почта, ограбление
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