- Для закупки лекарств для онкобольных и вакцин дополнительно выделено 2 млрд грн, – Розенко16:20
- Полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие – глава МИД РФ16:00
- В Кремле прокомментировали слова Савченко о временной сдаче Крыма ради возвращения Донбасса.15:20
- В Украине вспоминают остарбайтеров 15:00
- Как в Украине формировали русскоязычное население: соцсети отреагировали на выступление филолога в Конституционном суде13:40
- Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины13:20
- Кабмин повысил минимальную цену на сахар13:00
- Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев10:20
- В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи09:30
- РФ предоставила гражданство 9 экс-бойцам и экс-командиру спецроты "Беркута" Садовнику09:10
В Кремле прокомментировали слова Савченко о временной сдаче Крыма ради возвращения Донбасса.
Кремль не будет обсуждать предложение Савченко.
Для России вопрос принадлежности Крыма не является предметом для дискуссий, а для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо, чтобы Киев не отказывался от этих "республик". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова народного депутата Украины Надежды Савченко о временной сдаче Крыма для возвращения оккупированных территорий Донбасса.
"Этот вопрос является абсолютно не дискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", - отметил он.
В то же время, касаясь влияния России на так называемые "ЛНР" и "ДНР", Песков подчеркнул, что Россия делает "все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию". "Здесь, конечно, в первую очередь нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик", - сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, означают ли его слова о том, что Киев сам отказывается от Донбасса, что Москва будет настаивать на сохранении "ДНР" и "ЛНР", Песков заявил, что в данном случае он имел в виду, что Киев отказывается от выплат пенсий, оказания услуг в сфере здравоохранения и не выполняет социальных обязательств перед жителями Донбасса.
Напомним, ранее народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что Украина может вернуть Донбасс только путем временной сдачи Крыма. "Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала она.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация
- В Украине вспоминают остарбайтеров 15:00
- Две трети боевиков «ЛНР» готовы сложить оружие14:40
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море09:50
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Для закупки лекарств для онкобольных и вакцин дополнительно выделено 2 млрд грн, – Розенко16:20
- Антарктида дала трещину (ВИДЕО)16:15
- Полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие – глава МИД РФ16:00
- Крым является территорией Украины - предвыборная программа кандидата на пост президента России15:40
- В Кремле прокомментировали слова Савченко о временной сдаче Крыма ради возвращения Донбасса.15:20
- В Украине вспоминают остарбайтеров 15:00
- Две трети боевиков «ЛНР» готовы сложить оружие14:40
- Почему Ле Пен вынуждена делать заявления о «российском» Крыме14:20
- Армия СШA испытaла лeтающий мoтoцикл (ВИДЕО)14:00
- Как в Украине формировали русскоязычное население: соцсети отреагировали на выступление филолога в Конституционном суде13:40
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Украинцев заставят составлять декларации
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"