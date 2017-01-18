Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины

18.01.2017 13:20

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид призвала признать оккупацию территории Украины. Об этом она заявила сегодня в ходе заседания Верховной Рады, - сообщает 112.ua.

"Украинский путь один – это признать оккупацию. И до того времени, пока не будут наказаны все и каждый, кто способствовал российской агрессии, кто поддерживал ее, кто ее поощрял, нельзя вести никакую речь о реинтеграции и взаимодействии. Поэтому мы обращаемся к премьер-министру и к правительству пересмотреть эти решения незамедлительно", - сказала О.Сыроид.

Она раскритиковала одобренную Кабмином концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира на Донбассе.

"Кабинет министров одобрил сначала концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. В этой концепции уже даже нет упоминания не то что о войне, даже о АТО нет упоминания. Речь идет о вооруженном конфликте на востоке Украины, который неизвестно откуда появился. После того, как была принята такая концепция, теперь правительство уже в январе принимает план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия", - отметила она.

Она подчеркнула, что в этом плане предусматривается содержание предприятий, находящихся на оккупированной территории.

"В этом плане есть поощрение использования русского языка, кстати, заигрывание с которым и стало предлогом российской агрессии и оккупации, в этом плане есть налаживание диалога с сепаратистами и оккупантами и примирение с ними, вместо того, чтобы расследовать преступления, которые они совершали", - отметила О.Сыроид.

По ее словам, правительство делает вид, что на востоке Украины не гибнут люди.

"Правительство делает вид, что не гибнут люди, что у нас нет смертей, нет беженцев. И при этом все бремя убытков за все это возлагается на плечи украинцев, потому что за восстановление должны платить украинские налогоплательщики. Я хочу обратить ваше внимание, что это исключительно российский план и план олигархов, которые способствовали российской агрессии и которые заинтересованы в сохранении торговли на оккупированной территории", - отметила вице-спикер.

Отмечается, что народные депутаты слушали выступление Сыроид стоя.

Источник 112.ua