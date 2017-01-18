- Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины13:20
- Кабмин повысил минимальную цену на сахар13:00
- Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев10:20
- В Днепре будут судить переселенку за то, что имея депозит, она получила от государства 5,5 тысяч помощи09:30
- РФ предоставила гражданство 9 экс-бойцам и экс-командиру спецроты "Беркута" Садовнику09:10
- Крещение заканчивает Рождественские святки08:30
- 50 таблеток валерьянки или три буханки хлеба: что можно купить на доллар в Украине08:00
- Что важно знать о празднике Крещения и купаниях в проруби07:30
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- Эксперты рассчитали, когда доллар дотянет до 65 гривен22:00
Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины
Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид призвала признать оккупацию территории Украины. Об этом она заявила сегодня в ходе заседания Верховной Рады, - сообщает 112.ua.
"Украинский путь один – это признать оккупацию. И до того времени, пока не будут наказаны все и каждый, кто способствовал российской агрессии, кто поддерживал ее, кто ее поощрял, нельзя вести никакую речь о реинтеграции и взаимодействии. Поэтому мы обращаемся к премьер-министру и к правительству пересмотреть эти решения незамедлительно", - сказала О.Сыроид.
Она раскритиковала одобренную Кабмином концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира на Донбассе.
"Кабинет министров одобрил сначала концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. В этой концепции уже даже нет упоминания не то что о войне, даже о АТО нет упоминания. Речь идет о вооруженном конфликте на востоке Украины, который неизвестно откуда появился. После того, как была принята такая концепция, теперь правительство уже в январе принимает план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия", - отметила она.
Она подчеркнула, что в этом плане предусматривается содержание предприятий, находящихся на оккупированной территории.
"В этом плане есть поощрение использования русского языка, кстати, заигрывание с которым и стало предлогом российской агрессии и оккупации, в этом плане есть налаживание диалога с сепаратистами и оккупантами и примирение с ними, вместо того, чтобы расследовать преступления, которые они совершали", - отметила О.Сыроид.
По ее словам, правительство делает вид, что на востоке Украины не гибнут люди.
"Правительство делает вид, что не гибнут люди, что у нас нет смертей, нет беженцев. И при этом все бремя убытков за все это возлагается на плечи украинцев, потому что за восстановление должны платить украинские налогоплательщики. Я хочу обратить ваше внимание, что это исключительно российский план и план олигархов, которые способствовали российской агрессии и которые заинтересованы в сохранении торговли на оккупированной территории", - отметила вице-спикер.
Отмечается, что народные депутаты слушали выступление Сыроид стоя.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Рада, оккупация, ДНР, ЛНР
- Мнение: судьбу донбасских сепаратистов должен решить референдум - всеукраинский
- Мацука о ДНР: "Без военного вмешательства эта ситуация может затянуться"
- Партизаны: "Предавшие Украину снова получили власть" (ВИДЕО)
- Названы условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе
- Крик души из "ДНР": Кому это надо вообще, если даже в Киеве пишут "давайте уже отдадим"?
- Пленники оккупированного Донбасса: появились новые данные
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море09:50
- За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз 08:50
- Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма22:20
- В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок21:20
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета19:40
- Мариупольский суд осудил дезертира 16:50
- Участники Приднепровской хоккейной лиги посетили фабрику «Конти»13:30
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка11:30
- Вице-спикер Рады призвала официально признать оккупацию Украины13:20
- Кабмин повысил минимальную цену на сахар13:00
- Где мариупольцы могут окунуться в купель 12:40
- США поставили России новый «диагноз»12:20
- В США массово бойкотируют инаугурацию Трампа12:00
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Земные микробы выдержали "марсианскую" акклиматизацию11:00
- Именем Дональда Трампа назван новый вид моли10:50
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением10:40
- В Швейцарии представлены сверхлегкие часы из графена10:30
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Украинцев заставят составлять декларации
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Изменения в начислении пенсий с 1 января
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"