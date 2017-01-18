Виталий Сердюк: Никаких доказательств вины Януковича в государственной измене нет, а ГПУ признала его президентом

18.01.2017 18:00

Янукович неоднократно призывал следователей ГПУ прибыть и провести все следственные действия по данному делу по месту его фактического проживания.

Никаких доказательств наличия в действиях Виктора Януковича признаков государственной измены нет, однако такие обстоятельства существуют в действиях других лиц, которые также должны быть допрошены. Об этом заявил сегодня адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Во-первых, нелепыми обвинениями в государственной измене Генеральная прокуратура фактически признала, что 1 марта 2014 года Виктор Янукович был законным президентом Украины. Это, в свою очередь, ставит под сомнение действия лиц, которые называли себя "исполняющими обязанности президента Украины", и других временных чиновников, которые взяли на себя властные полномочия после 22 февраля 2014 года – даты голосования ВРУ постановления относительно так называемого самоустранения президента Украины.

Во-вторых, 28 февраля 2014 года состоялось тайное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсуждались вопросы относительно ситуации в Крыму – об этом известно из стенограммы заседания Совета, которая есть в открытом доступе в сети интернет. На наш взгляд, именно участники этого заседания должны стать ключевыми свидетелями, а возможно, даже подозреваемыми в этом деле.

В-третьих, "сенсация" Юрия Луценко с демонстрацией так называемого ключевого доказательства, которое было в открытом доступе на официальной странице ООН почти три года – лишь попытка отвести внимание общества от бездействия и провала в делах по расследованию трагедии на Майдане в феврале 2014 года", - подчеркнул Виталий Сердюк.

На судебном заседании Печерского суда, которое ожидается 20 февраля 2017 года, будет рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры о разрешении на проведение специального досудебного расследования по делу о государственной измене Виктора Януковича и будет установлена картина событий февраля-марта 2014 года. В частности:

- факты наличия у Виктора Януковича по состоянию на 1 марта 2014 года президентских полномочий:

- факт противоправного - силового - лишения его этих полномочий;

- факты осуществления покушений на его жизнь;

- обстоятельства событий в Крыму и реагирование на эти обстоятельства со стороны лиц, которые на то время находились при власти, и тому подобное.

Виталий Сердюк подчеркнул, что Виктор Янукович не находится в международном розыске. Он сообщил адрес своего проживания и предоставил Генеральной прокуратуре все необходимые сведения о своем статусе на территории Российской Федерации. Виктор Янукович неоднократно призывал следователей Генпрокуратуры прибыть и провести все следственные действия по данному делу по месту его фактического проживания. Игнорирование этих действий, неосуществление допроса приводит к препятствованию движения данного дела.

"Возможность допроса моего клиента есть, его желание есть. В суд подано заявление Януковича об обеспечении его участия в деле, но мы видим нежелание Генпрокуратуры получать те сведения, которые он может предоставить. Итак, можно сказать, что такие действия – это лишь отсутствие желания устанавливать истину. Считаю, что этот уголовный процесс носит сугубо политический характер", - подчеркнул Виталий Сердюк.

Он также добавил, что общественность ожидает комментариев генерального прокурора касательно допроса Анатолия Матиоса как свидетеля и относительно того, будет ли Анатолий Матиос и в дальнейшем расследовать дело о государственной измене.

Источник 112.ua