Геополитические потрясения в мире: что делать Украине

19.01.2017 10:45

Среди глобальных рисков, которые обсуждаются на всемирном экономическом форуме в Давосе, для Украины наиболее серьезным является геополитический.

Об этом говорится в материале газеты «Сегодня».

На всемирном экономическом форуме в Давосе международные эксперты в число самых больших опасностей 2017 года включили природные катаклизмы, геополитические потрясения и технологические риски. Однако для Украины геополитика станет самой большой опасностью

«Для нас сейчас геополитические риски гораздо актуальнее, чем остальные, поэтому я бы разместил их в проекции на Украину на первом месте. Международная ситуация вокруг Украины плохая и может быть еще хуже», — считает директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко.

Если говорить о военном конфликте на Донбассе, то в нем также ситуация зависит не от внутренних, а от внешних, геополитических факторов.

Эксперт отмечает, что для снятия напряженности в отношении Украины, ей необходимо становиться страной с развитыми экономикой и демократией.

Источник: politeka.net.