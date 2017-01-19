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Янукович пожаловался на некомпетентную Генпрокуратуру
Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что он не получал от Генпрокуратуры Украины обвинения в госизмене и пожаловался, что следователи не хотят его допрашивать.
Об этом Янукович заявил в интервью «РИА Новости».
«Хочу подчеркнуть, они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мне никакого подозрения. Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократно заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво приглашал их приехать ко мне в Ростов. Это требование украинских законов, конституции, и я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры», — сказал он.
Янукович также подчеркнул, что у него самого есть вопросы к украинским следователям.
«Уверен, у них есть ко мне вопросы по этому делу. Но и мне есть что у них спросить», — добавил экс-президент.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, жалоба, Генпрокуратура, Янукович
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