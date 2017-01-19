Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Янукович пожаловался на некомпетентную Генпрокуратуру

19.01.2017 14:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Янукович пожаловался на некомпетентную Генпрокуратуру

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что он не получал от Генпрокуратуры Украины обвинения в госизмене и пожаловался, что следователи не хотят его допрашивать.

Об этом Янукович заявил в интервью «РИА Новости».

«Хочу подчеркнуть, они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мне никакого подозрения. Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократно заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво приглашал их приехать ко мне в Ростов. Это требование украинских законов, конституции, и я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры», — сказал он.

Янукович также подчеркнул, что у него самого есть вопросы к украинским следователям.

«Уверен, у них есть ко мне вопросы по этому делу. Но и мне есть что у них спросить», — добавил экс-президент.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, жалоба, Генпрокуратура, Янукович
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх