Янукович пожаловался на некомпетентную Генпрокуратуру

19.01.2017 14:37

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что он не получал от Генпрокуратуры Украины обвинения в госизмене и пожаловался, что следователи не хотят его допрашивать.

Об этом Янукович заявил в интервью «РИА Новости».

«Хочу подчеркнуть, они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мне никакого подозрения. Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократно заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво приглашал их приехать ко мне в Ростов. Это требование украинских законов, конституции, и я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры», — сказал он.

Янукович также подчеркнул, что у него самого есть вопросы к украинским следователям.

«Уверен, у них есть ко мне вопросы по этому делу. Но и мне есть что у них спросить», — добавил экс-президент.

Источник: politeka.net.