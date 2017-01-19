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Экологическая катастрофа во Львове
Во Львове складывается чрезвычайная экологическая ситуация.
Такое заявление в своем обращении сделал мэр города Андрей Садовый, передает Politeka.
По его словам, Львов 8 месяцев находится в мусорной блокаде. «Мы обращались во всевозможные инстанции, чтобы городу помогли с доступом на полигоны, и мы могли временно вывозить мусор до строительства нового мусороперерабатывающего завода», — говорит он. Однако, по его словам, не без помощи административного ресурса Львову «закрыли все доступы для вывоза твердых бытовых отходов».
По словам главы города, на сегодня все перевозчики мусора либо имеют огромные проблемы, либо вообще не могут вывезти мусор – им просто некуда. «В городе сложилась критическая ситуация, а также появились предпосылки для чрезвычайной экологической ситуации», — утверждает Садовый.
Он надеется, что государство, наконец, обратит внимание на проблему и поможет. «Я обратился к международным экологическим организациям, городам-партнерам и посольствам иностранных государств с информацией про ситуацию, и просьбой о помощи», — заявил он.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Львов, катастрофа, экология
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