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Кабмин отчитался: с 1 января выросли зарплаты бюджетников и госслужащих
В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей – на 30%.
С 1 января выросли заработные платы работников бюджетных учреждений и государственных служащих, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.
В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей – на 30%.
С 1 января первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления зарплаты в бюджетной сфере, составляет 1,6 тыс. грн, а минимальная зарплата составит 3,2 тыс. грн.
Увеличены и размеры стипендий. В частности, минимальная обычная стипендия вувеличена на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV уровней аккредитации – на 54,3%.
Кроме того, увеличены в среднем на 15% должностные оклады госслужащих и других категорий работников государственных органов, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2 тыс. грн в соответствии с законом "О государственной службе".
В сообщении отмечается, что данное решение правительство приняло с целью упорядочения в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников госорганов (госслужащих, работников патронатной службы, работников госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию).
Также данным правительственным актом упорядочено отнесение должностей госслужбы к соответствующим группам оплаты труда.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, зарплата, госслужащий, повышение, Кабмин
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